Senador López Chau deberá afrontar juicio por presunto nombramiento irregular en la UNI El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, deberá enfrentar un juicio por presuntos actos de corrupción durante su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), luego que el 29° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima aprobó la acusación penal en su contra.

El senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, deberá enfrentar un juicio por presuntos actos de corrupción durante su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), luego que el 29° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima aprobó la acusación penal en su contra.

Si bien, López Chau aún tiene pendiente un recurso ante la Corte Suprema para desestimar este caso, los jueces consideran que eso no impide que deba enfrentar el juicio hasta que se tome una decisión.

Video destacado KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La fiscalía ha pedido que se le imponga una pena de cinco años de cárcel por designar supuestamente de manera irregular y sin cumplir los requisitos, a Sonia Anapan Ulloa como secretaria general de la UNI, en diciembre de 2021.

De acuerdo con la fiscal Norah Córdova dicha designación requería la aprobación previa del Consejo Universitario.