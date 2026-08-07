Es falso el cheque de US$250 mil a favor de la diputada Indira Huilca que está circulando en redes sociales

Una imagen con más de 100 mil visualizaciones de un supuesto cheque de US$250.000 a favor de la diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, viene circulando en redes sociales:

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Sin embargo, este cheque es falso, pues contiene errores de formato y de fondo. PerúCheck ya revisó una información parecida cuando el excandidato presidencial Rafael López Aliaga indicó que la diputada Huilca había recibido esta suma, pero la sentencia de la Corte Interamericana determinó que a Indira Huilca le correspondían US$20 mil.

Indemnización establecida en favor de la víctima fallecida. Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

PerúCheck consultó con un especialista en prevención de fraude del Banco de la Nación, quien prefirió mantener su identidad en reserva, y señaló:

“El documento mostrado no guarda características de los cheques emitidos por el Banco de la Nación”

Las fechas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia a favor del pago de la reparación civil el 3 de marzo de 2005. En esta, se consignan los plazos establecidos para el pago, que debía realizarse en el primer trimestre del 2006 y el cheque falso señala el pago incluso antes de la sentencia:

Indemnización establecida en favor de la víctima fallecida. Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos

Conclusión

El cheque que está circulando en redes sociales de un supuesto pago de US$250.000 a favor de la diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, contiene errores de formato y de fondo, pues a la diputada le correspondía una reparación de US$20.000 y la sentencia CIDH salió después de la fecha del supuesto cheque. Por lo tanto, PerúCheck califica esta imagen como falsa.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.