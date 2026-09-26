Es falso que Perú y México atraviesen una nueva crisis diplomática: video usa imágenes antiguas

LO FALSO:

La crisis diplomática entre Perú y México se está agravando y los ciudadanos peruanos podrían ser expulsados de ese país.

LO VERDADERO:

Perú y México restablecieron sus relaciones diplomáticas en agosto de 2026 y no existe un anuncio oficial sobre una expulsión general de ciudadanos peruanos.

En redes sociales circula un video que afirma que la crisis diplomática entre Perú y México se está agravando y que los peruanos podrían ser expulsados de ese país. La publicación utiliza imágenes, declaraciones y referencias a las tensiones que ambos gobiernos tuvieron en los últimos años. Sin embargo, la afirmación es falsa, ya que varios de los fragmentos corresponden a la crisis diplomática de 2025 y son presentados como si se tratara de hechos recientes.

Post viral. Foto: Facebook

Uno de los posts más virales se encuentra en Facebook. Al cierre de esta verificación, registra 108.000 visualizaciones, más de 2.000 'Me gusta', 500 comentarios y ha sido compartido en más de 2.100 ocasiones.

Alcance le la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

La ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países ocurrió el 3 de noviembre de 2025, luego de que México concediera asilo diplomático a la exprimera ministra Betssy Chávez. En ese contexto se produjeron diversos pronunciamientos y medidas diplomáticas que fueron registrados por medios de comunicación. Algunas de estas imágenes y declaraciones son las que ahora aparecen en el video viral, pero sin precisar cuándo ocurrieron.

Nota de La República del 04 de noviembre de 2025. Foto: La República

Sin embargo, esta situación cambió en agosto de 2026. El 7 de agosto, los gobiernos de Perú y México anunciaron oficialmente el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y el inicio de una nueva etapa de diálogo entre ambos países. Por ello, las imágenes de la antigua crisis no pueden utilizarse como evidencia de un supuesto nuevo enfrentamiento diplomático.

Nota de La República del 07 de agosto de 2026. Foto: La República

Además, no existe un anuncio oficial que establezca una expulsión general de ciudadanos peruanos de México. El video mezcla hechos de distintos momentos y los presenta como actuales, lo que genera la impresión de que las relaciones entre ambos países atraviesan nuevamente una crisis, cuando los hechos recientes muestran que se encuentran en un proceso de restablecimiento de sus vínculos diplomáticos.

Conclusión

En redes sociales se difundió un video que afirma que la crisis diplomática entre Perú y México se está agravando y que los peruanos podrían ser expulsados de ese país. Sin embargo, la afirmación es falsa, ya que el contenido utiliza imágenes y declaraciones correspondientes al periodo de tensión que terminó con la ruptura de relaciones diplomáticas en noviembre de 2025 y las presenta como actuales. Por el contrario, Perú y México restablecieron sus relaciones diplomáticas en agosto de 2026 y posteriormente retomaron reuniones y mecanismos de cooperación bilateral. Tampoco existe un anuncio oficial sobre una expulsión general de ciudadanos peruanos de México.