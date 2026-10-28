Video de mujer que increpa a congresistas no corresponde a las recientes protestas de la Generación Z contra el Gobierno de Keiko Fujimori La grabación corresponde a las manifestaciones de octubre de 2025 contra José Jerí y el Congreso.

LO IMPRECISO:

El video de una mujer increpando a congresistas corresponde a las recientes protestas de la Generación Z contra el Gobierno de Keiko Fujimori.

LO VERDADERO:

El video fue grabado en octubre de 2025, durante las manifestaciones contra el entonces presidente José Jerí y el Congreso de la República.

En redes sociales se ha viralizado un video en el que una mujer increpa, durante una manifestación, a congresistas por las “leyes procrimen”. Las publicaciones virales afirman que el incidente ocurrió este 24 de octubre, durante la reciente manifestación de la Generación Z contra el Gobierno de Keiko Fujimori. Sin embargo, esta afirmación es imprecisa, ya que el registro sí ocurrió pero corresponde a una protesta realizada en octubre de 2025.

Descripción que acompaña al video. Foto: Facebook

Al cierre de esta nota, la publicación con mayor alcance se encuentra en Instagram, donde acumula más de 9.200 ‘Me gusta’ y 743 comentarios.

Alcance de la publicación. Foto: Instagram

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de imágenes permitió encontrar el mismo video publicado en octubre de 2025, durante las manifestaciones contra el entonces presidente José Jerí, el Congreso de la República y las denominadas leyes procrimen. Esta publicación previa demuestra que la grabación no corresponde a las recientes protestas contra el Gobierno de Keiko Fujimori. Además, el contenido coincide con el contexto de aquellas movilizaciones, pues en las imágenes se observa a una mujer que reclama a los parlamentarios por las normas aprobadas por el Legislativo.

Publicación original del 19/09/2025. Foto: Facebook

Por tanto, es impreciso afirmar que el video corresponde a las recientes manifestaciones de la Generación Z contra el Gobierno de Keiko Fujimori. La grabación fue registrada en octubre de 2025, durante las protestas ciudadanas contra el entonces presidente José Jerí y el Congreso de la República, en las que se cuestionó la gestión del Ejecutivo, el desempeño de los parlamentarios y la aprobación de leyes consideradas procrimen.

Nota de La República. Foto: La República

Conclusión

En conclusión, es impreciso afirmar que el video corresponde a las recientes protestas de la Generación Z contra el Gobierno de Keiko Fujimori. La búsqueda inversa permitió encontrar el mismo registro publicado en octubre de 2025, durante las manifestaciones contra el entonces presidente José Jerí y el Congreso de la República. En aquella ocasión, los ciudadanos expresaron su rechazo a la gestión política y a diversas leyes cuestionadas por sus presuntos efectos sobre la seguridad ciudadana. Por tanto, las imágenes están siendo difundidas fuera de su contexto original.