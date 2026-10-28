Video de mujer que increpa a congresistas no corresponde a las recientes protestas de la Generación Z contra el Gobierno de Keiko Fujimori

En redes sociales se ha viralizado un video en el que una mujer increpa, durante una manifestación, a congresistas por las “leyes procrimen”. Las publicaciones virales afirman que el incidente ocurrió este 24 de octubre, durante la reciente manifestación de la Generación Z contra el Gobierno de Keiko Fujimori. Sin embargo, esta afirmación es imprecisa, ya que el registro sí ocurrió pero corresponde a una protesta realizada en octubre de 2025.
Descripción que acompaña al video. Foto: Facebook
Al cierre de esta nota, la publicación con mayor alcance se encuentra en Instagram, donde acumula más de 9.200 ‘Me gusta’ y 743 comentarios.
Alcance de la publicación. Foto: Instagram
Una búsqueda inversa de imágenes permitió encontrar el mismo video publicado en octubre de 2025, durante las manifestaciones contra el entonces presidente José Jerí, el Congreso de la República y las denominadas leyes procrimen. Esta publicación previa demuestra que la grabación no corresponde a las recientes protestas contra el Gobierno de Keiko Fujimori. Además, el contenido coincide con el contexto de aquellas movilizaciones, pues en las imágenes se observa a una mujer que reclama a los parlamentarios por las normas aprobadas por el Legislativo.
Publicación original del 19/09/2025. Foto: Facebook
Por tanto, es impreciso afirmar que el video corresponde a las recientes manifestaciones de la Generación Z contra el Gobierno de Keiko Fujimori. La grabación fue registrada en octubre de 2025, durante las protestas ciudadanas contra el entonces presidente José Jerí y el Congreso de la República, en las que se cuestionó la gestión del Ejecutivo, el desempeño de los parlamentarios y la aprobación de leyes consideradas procrimen.
Nota de La República. Foto: La República
En conclusión, es impreciso afirmar que el video corresponde a las recientes protestas de la Generación Z contra el Gobierno de Keiko Fujimori. La búsqueda inversa permitió encontrar el mismo registro publicado en octubre de 2025, durante las manifestaciones contra el entonces presidente José Jerí y el Congreso de la República. En aquella ocasión, los ciudadanos expresaron su rechazo a la gestión política y a diversas leyes cuestionadas por sus presuntos efectos sobre la seguridad ciudadana. Por tanto, las imágenes están siendo difundidas fuera de su contexto original.