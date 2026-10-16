Solicitan la destitución de Roberto Burneo por avalar candidatura de Rafael López Aliaga

La asociación civil Iniciativa Democrática presentó una denuncia administrativa disciplinaria ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por su participación en una resolución que permitió continuar con el trámite de la candidatura de Rafael López Aliaga a primer regidor de Lima Metropolitana.

El documento fue firmado por Rudecindo Vega Carreazo, representante legal de la asociación, y solicita que la JNJ abra una investigación preliminar y que, tras el procedimiento correspondiente, evalúe la destitución de ambos magistrados por presuntas faltas disciplinarias muy graves.

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Además, pide que sean suspendidos provisionalmente mientras se desarrolla la investigación.

¿Por qué piden destituir al presidente del JNE?

El cuestionamiento se dirige contra la resolución en la cual se declaró infundada la apelación vinculada con una tacha contra López Aliaga. El problema con el ex burgomaestre es que en su lista se produjo la renuncia de Luis Israel Rubio Idrogo, quien era candidato a alcalde de Lima por Renovación Popular.

Con la salida de Rubio, López Aliaga, inscrito como primer regidor, quedó en posición de asumir la Alcaldía Metropolitana si su agrupación obtenía la victoria electoral. La asociación denunciante sostiene que el JNE no debió limitar su evaluación al plazo para presentar tachas, sino que también debió examinar las consecuencias constitucionales de una eventual llegada de López Aliaga al cargo.

El argumento principal de Iniciativa Democrática apunta a la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes, establecida en el artículo 194 de la Constitución. Según la organización, esto no solo se limita a la inscripción de López Aliaga como regidor, sino que también comprende la posibilidad de que vuelva a ejercer como alcalde tras haber ocupado ese puesto durante el periodo anterior.

JNE dejaría en manos del Concejo Municipal decisión sobre eventual alcaldía de López Aliaga

El coordinador del gabinete de asesores del JNE, Jorge Valdivia, indicó a Ojo Público que, si Renovación Popular gana las elecciones municipales y Lima queda sin alcalde proclamado, el Concejo Municipal deberá aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades para determinar quién asumirá el cargo.

Según explicó, el concejo tendría que tramitar un expediente de 'candidato no proclamado' y solicitar al JNE la entrega de las credenciales correspondientes.

Esta explicación fue criticada por el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta, quien consideró que el organismo electoral estaría postergando una decisión que le corresponde. Tuesta advirtió que dejar el asunto en manos del concejo podría facilitar el retorno de López Aliaga a la Alcaldía de Lima, pese a la prohibición de reelección inmediata.