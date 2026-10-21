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Política

Facultades legislativas: estos son los siete puntos adicionales incorporados por el Senado al dictamen de Diputados

La Comisión de Constitución aprobó las nuevas propuestas el lunes 19 de octubre y el pleno del Senado dio luz verde al dictamen dos días después, con 35 votos a favor. Las medidas incluyen vigilancia después de cumplir condenas, participación militar en la seguridad externa de penales y cambios en las reglas de legítima defensa.

Senado aprobó 27 facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori. Foto: difusión
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El dictamen del pedido de facultades legislativas pasó de 20 a 27 puntos después de que la Comisión de Constitución del Senado incorporara siete nuevas materias al dictamen aprobado previamente por la Cámara de Diputados. Las propuestas se añadieron el lunes 19 de octubre y fueron sometidas a votación del pleno este miércoles 21.

De los puntos añadidos en el grupo de trabajo de la Cámara Alta, seis están relacionadas con la seguridad ciudadana y una con la prevención y atención de los efectos del fenómeno El Niño. La decisión amplió el alcance del texto que había recibido la Cámara de Diputados.

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La ampliación generó cuestionamientos de senadores de oposición, quienes defendieron los 20 puntos acordados en Diputados y objetaron que se sumaran nuevas propuestas durante la revisión en el Senado. Entre las críticas estuvo el pedido de que las materias adicionales se tramitaran por separado.

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¿Cuáles son los siete puntos adicionales incorporados al dictamen de facultades legislativas?

Fuerzas Armadas en los exteriores de los penales. La propuesta autoriza la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios de mayor peligrosidad. Los militares no reemplazarán a las autoridades penitenciarias ni asumirán sus funciones.

Libertad vigilada después de cumplir una condena. Se plantea establecer mecanismos de vigilancia para personas que cumplieron penas por sicariato, extorsión y determinados delitos vinculados con organizaciones criminales. La iniciativa también contempla un registro para prevenir la reincidencia y hacer seguimiento a estos casos después de la salida de prisión.

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Intervención militar frente a organizaciones criminales. El dictamen propone modificar el Decreto Legislativo 1095 para precisar cuándo las Fuerzas Armadas podrán apoyar a la Policía Nacional. Esto se aplicaría en situaciones excepcionales, cuando la capacidad operativa policial haya sido superada o exista un riesgo cierto de que ocurra.

Organizaciones criminales que emplean métodos de violencia terrorista. La propuesta modifica la Ley contra el Crimen Organizado para establecer criterios de clasificación y registro de grupos que utilicen explosivos o armas para generar temor en la población. También incluye medidas especiales de investigación y otras consecuencias jurídicas, sin cambiar la definición legal del delito de terrorismo.

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Cambios en las reglas de legítima defensa. Se propone modificar el Código Penal para establecer una presunción de actuación racional y válida de quien ejerza legítima defensa. Esta presunción admitirá pruebas en contrario. Además, las resoluciones judiciales que descarten esa figura deberán explicar de manera reforzada los motivos de su decisión.

Fortalecimiento del sistema de inteligencia y de la DINI. La iniciativa plantea modificar el Decreto Legislativo 1141 para mejorar la coordinación, el intercambio y el análisis de información del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El propósito es reforzar la respuesta ante amenazas a la seguridad nacional y el crimen organizado.

Simplificación administrativa para obras de infraestructura. La última propuesta busca agilizar los procedimientos relacionados con proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y otras obras complementarias. La medida está vinculada con la prevención y atención de los efectos del fenómeno El Niño, con el fin de facilitar la ejecución de intervenciones necesarias ante sus posibles consecuencias.

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