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Barcelona - Alavés: fecha, hora y canal del partido por la fecha 11 de LaLiga de España

Los equipos de Barcelona y Alavés se enfrentarán en el estadio Spotify Camp Nou en uno de los duelos más atractivos de la jornada 11 de LaLiga española.

Barcelona y Alavés se enfrentan por LaLiga de España. Foto: Barcelona/Alavés/composición LR
Barcelona y Alavés se enfrentan por LaLiga de España. Foto: Barcelona/Alavés/composición LR
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Barcelona buscará volver al triunfo en LaLiga de España. El actual líder del campeonato recibirá a Alavés en el estadio Spotify Camp Nou. Los dirigidos por el entrenador Hansi Flick llegan a este enfrentamiento tras caer de local 2-1 ante Real Madrid en el clásico del fútbol español.

En cuanto a Alavés, el cuadro 'Glorioso' marcha en la séptima posición de la tabla con 12 puntos. El equipo dirigido por Quique Sánchez no conoce de triunfos hace seis partidos y necesita de una victoria que lo pueda ubicar en zona de clasificación a torneos internacionales.

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¿Cuándo juega Barcelona - Alavés?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 31 de octubre en el Spotify Camp Nou. Este escenario tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

¿A qué hora juega Barcelona - Alavés?

El encuentro inicia desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.
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¿En qué canal ver Barcelona - Alavés?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Barcelona y Alavés por el canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por LaLiga de España.

Pronósticos para el partido Barcelona - Alavés

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Barcelona sobre Alavés.

  • Betsson: gana Barcelona (1,09), empate (10,00), gana Alavés (24,00)
  • Betano: gana Barcelona (1,12), empate (9,25), gana Alavés (19,00)
  • Caliente: gana Barcelona (1,11), empate (9,10), gana Alavés (22,00)
  • Bet365: gana Barcelona (1,10), empate (9,00), gana Alavés (19,00)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,12), empate (11,70), gana Alavés (27,00)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,11), empate (10,00), gana Alavés (20,00).

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