Barcelona - Alavés: fecha, hora y canal del partido por la fecha 11 de LaLiga de España

Barcelona buscará volver al triunfo en LaLiga de España. El actual líder del campeonato recibirá a Alavés en el estadio Spotify Camp Nou. Los dirigidos por el entrenador Hansi Flick llegan a este enfrentamiento tras caer de local 2-1 ante Real Madrid en el clásico del fútbol español.

En cuanto a Alavés, el cuadro 'Glorioso' marcha en la séptima posición de la tabla con 12 puntos. El equipo dirigido por Quique Sánchez no conoce de triunfos hace seis partidos y necesita de una victoria que lo pueda ubicar en zona de clasificación a torneos internacionales.

¿Cuándo juega Barcelona - Alavés?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 31 de octubre en el Spotify Camp Nou. Este escenario tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

¿A qué hora juega Barcelona - Alavés?

El encuentro inicia desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona - Alavés?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Barcelona y Alavés por el canal ESPN y la plataforma Disney+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por LaLiga de España.

Pronósticos para el partido Barcelona - Alavés

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Barcelona sobre Alavés.