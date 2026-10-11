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Política

Congreso: remodelación de comedores costó casi 3 millones de soles

El nuevo diseño incluye pisos de porcelanato, piedra sinterizada y elementos decorativos. El antiguo comedor del Parlamento funcionó hasta mayo de este año.

Congreso del Perú remodeló sus comedores | Composición: LR.
Congreso del Perú remodeló sus comedores | Composición: LR.
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La remodelación de los comedores del Congreso de la República costó S/ 2.650.000. De acuerdo con el contrato al que tuvo acceso el programa dominical 'Cuarto Poder', el Departamento de Servicios Generales propuso realizar estos cambios bajo la figura de un mantenimiento, mediante un informe. La propuesta fue aceptada en abril por la entonces Mesa Directiva del Congreso, encabezada por Fernando Rospigliosi, actual senador de Fuerza Popular.

El antiguo comedor funcionó hasta mayo de este año. Para la remodelación, se contempló el suministro e instalación de pisos de porcelanato de alto tránsito y antideslizantes, piedra sinterizada y enchapes blancos brillantes para las paredes. También se incluyó la instalación de alfombras, tabiques de drywall, espejos decorativos y otros elementos.

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Diputados y senadores de la nueva conformación legislativa criticaron la contratación y el gasto realizado. También se pronunció Cecilia Ruiz, abogada especialista en contrataciones con el Estado, quien señaló a 'Cuarto Poder' que el gasto no se transparentó adecuadamente desde la etapa de propuesta.

"La convocatoria no nos habla de un rediseño, sino de un mantenimiento integral. Hablamos de mantener una estructura. Eso no implica una labor mayor de rediseño. Ese objeto contractual y esa finalidad pública no nos está transparentando lo que realmente se espera de una remodelación", señaló la especialista al dominical.

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