“Crearemos oportunidades laborales para jóvenes”, afirma candidata a la alcaldía de El Agustino Carmen Castillo

Cuénteme de dónde viene políticamente. ¿Siempre militó en Renovación Popular?

"No, ya he estado en otras contiendas, en otros colores partidarios, nací con Somos Perú realmente, pero mi vocación de servicio viene desde más atrás. Estuve militando como cinco años en una casa que me acogió muy bien, pero ya por diferencias tuve que apartarme de Somos Perú. Yo soy abogada, entonces hay espacios en que de repente tú no puedes pensar o accionar como te lo exigen, y yo tengo mis propios valores, mis propios principios. Digo no porque no me parece correcto y me abro."

¿Qué plantea en materia de seguridad ciudadana?

"Hasta el momento la imagen de mi querido distrito, trabajador, pujante, con gente que ha migrado para salir adelante, está caracterizada como el más peligroso. Nosotros planteamos desde Renovación Popular trabajar de la mano con la policía, porque nos falta personal policial en el distrito y también nos faltan serenazgos. Si bien el paquete integral implica la tecnología, debemos trabajar con la prevención, y la prevención viene desde casa, con las familias, con la apertura de espacios públicos para que los jóvenes hagan deporte y talleres de cultura. Es un paquete integral que se debe trabajar con la organización, con la población, de la mano con la gestión, porque la gestión de Carmen Castillo con Renovación Popular va a ser de puertas abiertas."

¿Qué significa para usted una gestión de puertas abiertas?

"Es transparencia, honestidad. Lamentablemente las gestiones que han venido pasando por nuestro distrito no usan la tecnología, la transparencia, el aplicativo para tener todo en redes, donde entras y ves el uso de nuestros recursos, de lo que nosotros pagamos. Por ello una de nuestras propuestas es la auditoría de los 23, 24 años de gestiones anteriores, la fiscalización, y eso es justamente en lo que más les ha dolido y en lo que más me han empezado a hacer una guerra sucia."

¿En qué consiste esa guerra sucia?

"Se crean cuentas falsas donde insultan, denigran, por el hecho de que uno es mujer, hacen bullying. Tampoco nos han dejado espacios para ser visibles, no podemos poner nuestras pancartas porque atemorizan al vecino, dicen que no pongas ninguna pancarta de ningún color partidario porque te cae multa. Esas cosas que han venido sucediendo en mi distrito, la verdad, es penoso."

¿Cómo va a reestructurar la municipalidad de El Agustino?

"Respetando sus derechos laborales sobre todo. Hoy en día se conoce por las mismas redes sociales el uso del poder, donde convocan a los mismos trabajadores o a organizaciones sociales a hacer caminatas, a hacer presencia, para que digan que tal gestión tiene el poder absoluto en el distrito. Nosotros, con una cara humana, no vamos a hacer ese uso. La política es para servir, no para servirse. Y si una persona, un servidor, no quiere caminar con la gestión, no se coacciona, no se amenaza."

¿Qué propone frente a la congestión vehicular cerca del mercado mayorista y la Panamericana?

"Hemos presentado un proyecto ya conocido, sobre el ferrocarril central que tenemos en el túnel de Cerenza o Puente Atarjea. Ya ha sido presentado también a la gestión, y vamos a trabajar de la mano con el señor Rafael López Aliaga para ampliar y mejorar el ferrocarril, donde va a transitar el tren que ya está aquí y que solamente tiene que ponerse operativo."

El Agustino tiene una población joven muy amplia. ¿Qué les propone?

"A los jóvenes, que ya ahorita son un 60, 70% de quienes van a participar en estas elecciones, la propuesta es generarles e impulsar trabajo. Eso es lo que va a evitar que los muchachos vayan por el mal camino, y generar educación para ellos, carreras técnicas como soldadura, carpintería. El Agustino tiene espacios, tienen sus locales comunales, se les puede dar vida para dar educación y talleres de carreras técnicas. Tenemos que crear una academia de bajo costo y darles la oportunidad de ser becados, haciendo convenios con academias o empresas educadoras."

¿Por qué un vecino de El Agustino debería votar por usted y no por sus contrincantes?

"Porque las gestiones que ya pasaron, 23 años de las cuales se va a auditar, ya tienen cansados a los vecinos, y el ping-pong ha sido así, cuatro años uno, cuatro años el otro. Ha habido conflictos de violencia entre ambos y ellos hacen que el vecino piense que son los únicos dueños del distrito. Carmen Castillo, desde Renovación Popular, con mano firme, con honestidad y con transparencia, tiene que romper esa dinastía."

Usted es abogada. ¿Qué opina sobre la reelección encubierta de alcaldes?

"Si vamos a verdades, hay vacíos legales, pero eso no te quita el derecho de participar en política. Con esos vacíos, lo que hacen muchos políticos es ampararse en la Constitución y decir que tienen derecho a participar. Es el caso de la gestión en El Agustino, donde el padre renuncia y asume el hijo como primer regidor, no como alcalde, y eso lo saben muy bien los vecinos."

¿Se refiere al caso del señor Rafael López Aliaga?

"Por supuesto, así es. En mi caso no hay ninguna sola pancarta que lo denomine alcalde, él es regidor uno, y regidor uno es su inscripción, con toda su lista. Eso lo hace cada militante, no lo hace el mismo candidato."

¿Cuál es su opinión sobre la gestión de Rafael López Aliaga en temas como los trenes, la inseguridad o las bombas que nunca llegaron?

"Para nosotros la llegada del tren ha sido muy importante. Que todavía no esté en funcionamiento por motivos burocráticos, eso ya escapa de las manos de los mismos vecinos, tiene que llegar a activarse, y los trenes van a ser de gran beneficio para Lima Este. Los trenes ya están aquí, la misma señora presidenta ha dicho que también se va a operar."

¿Apoyaría usted una reacción como la del señor López Aliaga en la primera vuelta, de no reconocer las elecciones?

"Cuando uno hace una denuncia pública de ciertas irregularidades, no puedes aceptar un cargo cuando van en camino ciertas denuncias. Yo no puedo aceptar un cargo cuando yo mismo estoy haciendo la denuncia."

¿Usted cree que hubo fraude en las mesas 900K?

"No hay ninguna sola denuncia sobre el tema de las mesas 900K que finalmente se ha descubierto por la ONPE y por otros organismos autónomos que era mentira. Yo me quedo con mi verdad, y la verdad es que no existieron las mesas 900K, como dicen muchos."

Para cerrar, ¿qué le diría a sus contrincantes?

"Le diría a la gestión que respete el voto ciudadano, que hagamos unas elecciones, unas fiestas democráticas, que evitemos la violencia. El día de ayer ha habido un caos terrible en El Agustino justamente por este tema de quién puede más, quién jala más para su molino. Como gestión debería dar el ejemplo y ser el primero en respetar las leyes. Y al vecino ciudadano, que me dé la oportunidad de ser la primera alcaldesa de El Agustino."