Pedido de facultades en el limbo: Congreso aún no delega proyecto a la Comisión de Constitución

La Comisión de Ética también evaluará la denuncia contra el diputado Mallqui por presunta agresión. Foto: Composición/LR

La Comisión de Ética también evaluará la denuncia contra el diputado Mallqui por presunta agresión. Foto: Composición/LR

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Pese a que el Gobierno de Keiko Fujimori presentó hace dos días, con carácter de “muy urgente”, el pedido de facultades legislativas, la Cámara de Diputados del Congreso mantiene el proyecto en el limbo. Hasta el momento, el portal institucional no registra que la iniciativa haya sido derivada a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores para darle el trámite correspondiente.

El grupo de trabajo tiene programado para el lunes 31 de agosto sesionar a las 2 p.m. y como orden del día tiene pendiente la elaboración del Reglamento de las Ligas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Es decir, al menos, hasta el martes no se vería el pedido del Ejecutivo para legislar por 120 días en materias de inseguridad ciudadana, economía, etc.

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El grupo de trabajo también dará un reporte de los documentos ingresados y emitidos en el despacho entre el 19 y el 28 de agosto. Asimismo, informará sobre el reporte de ingreso de las proposiciones legislativas. En ese último punto, se debería dar cuenta del pedido de facultades.

El retraso en la aprobación del proyecto también compromete al Gobierno. Luego de postergar en cinco ocasiones su presentación y sin establecer una fecha definitiva para su entrega, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remitió al Congreso el documento de 20 páginas, pese a que los diputados se encuentran desde el lunes 24 de agosto en semana de representación en distintos departamentos del país.

En tanto, La República se comunicó con el diputado de Cívico Obras e integrante de la Comisión, Víctor Piñán, para conocer si su bancada ya había revisado el pedido de facultades legislativas y si respaldaría su aprobación o plantearía modificaciones. Al respecto, Piñán señaló que el documento aún se encuentra en evaluación dentro de su agrupación.

"En estos días estamos reuniéndonos como bancada para evaluar el pedido de facultades; sin embargo, hemos señalado en reiteradas oportunidades que nuestras prioridades son los temas de inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Sobre estos temas hay consenso en la bancada", expresó.

Agenda de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores

Comisión de Ética evaluará denuncia contra el diputado Pérez Mallqui por presunta agresión

A las 4 p.m. la Comisión de Ética evaluará el informe de calificación sobre la denuncia contra el diputado de Juntos por el Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, por una presunta agresión a su pareja.

La sesión toma lugar luego de que el pasado 19 de agosto el grupo de trabajo aprobó iniciar una indagación preliminar en contra del legislador. La denuncia fue presentada por el congresista Christian Aranda (Renovación Popular), en la que solicitan 120 días de suspensión sin goce de haber.

En esa ocasión, el presidente de la comisión, Henry Albañil (Cívico Obras), señaló que Pérez Mallqui fue notificado de la decisión. El documento presentado por Aranda tiene como objetivo castigar las presuntas faltas éticas y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

Según el oficio, el parlamentario habría efectuado un "hostigamiento telefónico” desde las 5:58 a. m. y, al no obtener respuesta, presuntamente habría ingresado al domicilio sin autorización, aprovechando que el padre de la denunciante no se encontraba en el lugar. La denuncia señala que estos hechos estarían sustentados en registros de las cámaras de videovigilancia y en el testimonio de Laura Bonilla Valerio.