Comisión de Ética evaluará este lunes denuncias contra los diputados Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino

Los diputados Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino, ambos integrantes de la bancada Juntos por el Perú.

Los diputados Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino, ambos integrantes de la bancada Juntos por el Perú. Composición/LR

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados programó para este lunes 28 de septiembre su cuarta sesión ordinaria, en la cual abordará diversos casos y denuncias de oficio contra legisladores de diferentes bancadas.

En la orden del día destaca la discusión de dos denuncias de oficio por presunta vulneración a la ética parlamentaria contra los diputados Julián Luis Pérez Mallqui y Catherin Norma Palomino Casavilca, ambos pertenecientes al grupo parlamentario Juntos por el Perú.

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Asimismo, la agenda incluye la revisión de un informe de calificación seguido contra la diputada Milagros Karina Santana Vera, de la bancada Buen Gobierno, y la realización de una audiencia vinculada al legislador Pérez Mallqui.

La sesión se llevará a cabo a partir de las 4 p. m. en la Sala 2 "Fabiola Salazar Leguía".

Cuestionamientos contra Catherin Palomino

El despacho de la diputada de Juntos por el Perú enfrenta denuncias por presuntos gastos y viajes simulados durante su primera semana de representación en Huancavelica, realizada entre el 24 y el 28 de agosto. Un reporte de viáticos consigna cerca de 800 soles en alimentos, mientras que un chat interno muestra contradicciones sobre la presencia real de su equipo en dicha región.

Catherin Quispe, asistente en el despacho, declaró no recordar si viajó a Huancavelica en compañía de la legisladora, pese a figurar en los reportes de viáticos. No obstante, el 27 de agosto conversó mediante el chat con sus compañeros en Huancavelica y, al día siguiente, informó que subió un proyecto al sistema del Congreso, una gestión que únicamente se realiza desde la sede del Parlamento en Lima.

Ante los cuestionamientos sobre un presunto recorte de sueldos a sus trabajadores para la decoración de su oficina, la diputada respondió: "Yo personalmente, en toda mi semana de representación, y lo puedo mostrar en pruebas, he gastado más de 15.000 soles". Agregó además: "Pero yo tengo cómo acreditar que absolutamente nadie, nunca ninguno de mis trabajadores ha cogido ni un sol de su bolsillo". A esto se suman otros cuestionamientos previos contra la parlamentaria, como los señalamientos por operar un taller textil sin licencia en Huancavelica.

Investigaciones contra Julián Pérez Mallqui

Por su parte, el legislador Julián Pérez Mallqui afronta indagaciones a raíz de una denuncia por presunta violencia física y psicológica interpuesta por su expareja. El caso pasó por diligencias de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, tras hechos ocurridos en San Miguel.

De acuerdo con la carpeta fiscal, la discusión se inició en el domicilio que ambos compartían y los incidentes escalaron posteriormente hasta una presunta agresión física atribuida al diputado al interior de la propia comisaría de San Miguel.

Cuestionamientos contra Milagros Karina Santana

La agenda también contempla la revisión de un informe de calificación vinculado a la diputada Milagros Karina Santana Vera, representante por Lima Provincias de la bancada Buen Gobierno.

La parlamentaria fue cuestionada tras un reportaje periodístico que reveló su conducta durante una intervención municipal ocurrida el pasado sábado 5 de septiembre en el Boulevard Solar de Huaral.

Según las imágenes difundidas, la legisladora estacionó su vehículo particular en una zona prohibida, mientras un policía asignado a su custodia personal ayudaba a subir las mascotas de la congresista a la unidad.

Al ser grabada por una inspectora municipal que cumplía con sus funciones de fiscalización, Santana enfrentó a la trabajadora. "Si estás grabando, vas a perder tu trabajo", sentenció.