Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Política

Comisión de Ética evaluará este lunes denuncias contra los diputados Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino

Grupo de trabajo de la Cámara de Diputados abordará los expedientes disciplinarios y denuncias contra congresistas de Juntos por el Perú y contra la diputada Milagros Santana, del Partido del Buen Gobierno.

Los diputados Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino, ambos integrantes de la bancada Juntos por el Perú.
Los diputados Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino, ambos integrantes de la bancada Juntos por el Perú.Composición/LR
Por
google iconLa República en Google

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados programó para este lunes 28 de septiembre su cuarta sesión ordinaria, en la cual abordará diversos casos y denuncias de oficio contra legisladores de diferentes bancadas.

En la orden del día destaca la discusión de dos denuncias de oficio por presunta vulneración a la ética parlamentaria contra los diputados Julián Luis Pérez Mallqui y Catherin Norma Palomino Casavilca, ambos pertenecientes al grupo parlamentario Juntos por el Perú.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, la agenda incluye la revisión de un informe de calificación seguido contra la diputada Milagros Karina Santana Vera, de la bancada Buen Gobierno, y la realización de una audiencia vinculada al legislador Pérez Mallqui.

La sesión se llevará a cabo a partir de las 4 p. m. en la Sala 2 "Fabiola Salazar Leguía".

Cuestionamientos contra Catherin Palomino

El despacho de la diputada de Juntos por el Perú enfrenta denuncias por presuntos gastos y viajes simulados durante su primera semana de representación en Huancavelica, realizada entre el 24 y el 28 de agosto. Un reporte de viáticos consigna cerca de 800 soles en alimentos, mientras que un chat interno muestra contradicciones sobre la presencia real de su equipo en dicha región.

Catherin Quispe, asistente en el despacho, declaró no recordar si viajó a Huancavelica en compañía de la legisladora, pese a figurar en los reportes de viáticos. No obstante, el 27 de agosto conversó mediante el chat con sus compañeros en Huancavelica y, al día siguiente, informó que subió un proyecto al sistema del Congreso, una gestión que únicamente se realiza desde la sede del Parlamento en Lima.

Ante los cuestionamientos sobre un presunto recorte de sueldos a sus trabajadores para la decoración de su oficina, la diputada respondió: "Yo personalmente, en toda mi semana de representación, y lo puedo mostrar en pruebas, he gastado más de 15.000 soles". Agregó además: "Pero yo tengo cómo acreditar que absolutamente nadie, nunca ninguno de mis trabajadores ha cogido ni un sol de su bolsillo". A esto se suman otros cuestionamientos previos contra la parlamentaria, como los señalamientos por operar un taller textil sin licencia en Huancavelica.

Investigaciones contra Julián Pérez Mallqui

Por su parte, el legislador Julián Pérez Mallqui afronta indagaciones a raíz de una denuncia por presunta violencia física y psicológica interpuesta por su expareja. El caso pasó por diligencias de la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, tras hechos ocurridos en San Miguel.

De acuerdo con la carpeta fiscal, la discusión se inició en el domicilio que ambos compartían y los incidentes escalaron posteriormente hasta una presunta agresión física atribuida al diputado al interior de la propia comisaría de San Miguel.

Cuestionamientos contra Milagros Karina Santana

La agenda también contempla la revisión de un informe de calificación vinculado a la diputada Milagros Karina Santana Vera, representante por Lima Provincias de la bancada Buen Gobierno.

La parlamentaria fue cuestionada tras un reportaje periodístico que reveló su conducta durante una intervención municipal ocurrida el pasado sábado 5 de septiembre en el Boulevard Solar de Huaral.

Según las imágenes difundidas, la legisladora estacionó su vehículo particular en una zona prohibida, mientras un policía asignado a su custodia personal ayudaba a subir las mascotas de la congresista a la unidad.

Al ser grabada por una inspectora municipal que cumplía con sus funciones de fiscalización, Santana enfrentó a la trabajadora. "Si estás grabando, vas a perder tu trabajo", sentenció.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Comisión de Ética evaluará este lunes denuncias contra los diputados Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino

Rusia acusa a Europa ante la ONU de hacer "todo lo posible" para impedir una solución a la guerra con Ucrania

Dos volquetes con minerales quedan atrapados tras colapso del puente Pampatama en Apurímac

Política

Elecciones municipales: 6,7 millones de jóvenes votan, pero advierten que sus propuestas quedan sin seguimiento de las autoridades

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

JNE registra 83 casos de amenazas y ataques contra candidatos en 21 regiones

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Ética evaluará este lunes denuncias contra los diputados Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino

Elecciones municipales: 6,7 millones de jóvenes votan, pero advierten que sus propuestas quedan sin seguimiento de las autoridades

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”