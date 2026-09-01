Ética aprueba investigar a Julián Pérez e iniciará indagación contra Christian Aranda. | Composición/LR

Ética aprueba investigar a Julián Pérez e iniciará indagación contra Christian Aranda. | Composición/LR

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La sesión de la Comisión de Ética aprobó por unanimidad el informe de calificación de la denuncia contra el congresista de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui.

Con ello se abrirá una investigación formal contra el diputado por un plazo de 15 días útiles a fin de determinar si cometió una infracción al Código de Ética, vinculada a presuntos actos de violencia contra su expareja.

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El documento contó con el respaldo de los diputados Henry Albañil (presidente de la Comisión), Jessica Pérez, Harvey Colchado, Edwin Espinoza, Javier Cipriani y Mery Infantes.

Durante el tiempo de indagación se recopilarán diversos medios probatorios, así como se tomará testimonio de la presunta agraviada.

De acuerdo con el informe de calificación, la denuncia presentada por el diputado Christian Aranda, cumplió con los requisitos procedimentales.

Por ello se procederá con la notificación al diputado denunciado para que pueda ejercer su defensa.

Luego de ello, los miembros de la comisión evaluarán los informes técnicos, declaraciones y descargos para emitir una decisión sobre si corresponde o no sancionar al diputado de Juntos por el Perú.

Confirman indagación preliminar contra Aranda

También se conoció que la Comisión de Ética iniciará una indagación preliminar contra el diputado Christian Aranda, de Renovación Popular, en el marco de la denuncia presentada por la congresista Luz Soto (Juntos por el Perú) en su contra, por haber expuesto datos sensibles de una ciudadana.

"Ya se inició con la indagación preliminar sobre el caso", confirmó el presidente de la comisión, Henry Albañil del Partido Cívico Obras.

La denuncia contra Aranda se remonta al 24 de agosto, cuando el diputado envió un oficio al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay para pedir información sobre la situación médica de una paciente. Según el documento presentado por Soto Ferrari, Aranda difundió en sus redes sociales información privada que permitió reconocer a la paciente.

La publicación original fue borrada y reemplazada por una versión modificada. Sin embargo, la denunciante sostiene que ese cambio no borra el problema de fondo: mientras el contenido estuvo disponible, pudo ser visto, capturado y compartido por terceros.

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La legisladora de JP basó su denuncia en varios puntos de las propias declaraciones públicas de Aranda. Entre el 26 y el 27 de agosto, el diputado reconoció que en el oficio dirigido al hospital incluyó el nombre de la paciente porque, según dijo, lo consideraba necesario para identificarla dentro del establecimiento.

La denuncia pide a la comisión que determine si el diputado de Renovación Popular vulneró el principio de discreción que exige el Reglamento del Congreso, además de los deberes de respeto, responsabilidad e integridad que debe cumplir todo parlamentario.

Piden que caso Aranda sea reservado

La denuncia contra Aranda solicita que se investigue si hizo gestiones que no le correspondían como legislador, y que se comunique el caso a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

Además, la diputada de Juntos por el Perú pidió que se declare la reserva del expediente para evitar que el proceso vuelva a exponer a la paciente.