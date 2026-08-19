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Comisión de Ética inició indagación contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión a su expareja

La denuncia presentada contra el diputado de Juntos por el Perú (JP) solicita la suspensión sin goce de haber por 120 días.

El diputado Julián Pérez Mallqui fue denunciado por presunta falta ética. Foto: Difusión
El diputado Julián Pérez Mallqui fue denunciado por presunta falta ética. Foto: Difusión
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La Comisión de Ética del Congreso inició una indagación preliminar contra el diputado de Juntos por el Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, por el presunto delito de agresión contra su expareja.

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El presidente del grupo de trabajo, Henry Albañil (Cívico Obras), dio este anuncio en la sesión de instalación de la comisión este miércoles 19 de agosto.

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"Se ha recibido la denuncia formulada por el diputado Cristian Aranda Vázquez en contra del diputado Julián Pérez Mallqui por la presunta agresión física y psicológica en contra de su expareja, lo que se da cuenta, así como se les hace saber que de manera inmediata esta le ha sido notificada al diputado denunciado y se ha dado inicio al procedimiento de indagación preliminar", informó Albañil.

El oficio presentado por Aranda Vásquez pide suspender al legislador cusqueño del ejercicio de su cargo y aplicarle el descuento de sus haberes durante 120 días de legislatura.

Según el documento, la sanción tiene como objetivo castigar las presuntas faltas éticas y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. En los fundamentos de hecho, el escrito señala que los acontecimientos se produjeron el 30 de julio de 2026, apenas cuatro días después de que el denunciado asumiera sus funciones, cuando acudió al domicilio de su expareja y exabogada defensora, Laura Bonilla Valerio, ubicado en el distrito de San Miguel.

De acuerdo con el oficio, el parlamentario habría realizado un “hostigamiento telefónico constante” desde las 5:58 a. m. y, ante la falta de respuesta, habría “ingresado sin autorización al domicilio”, aprovechando la ausencia del padre de la presunta agraviada. La denuncia sostiene que estos hechos estarían respaldados por registros de videovigilancia y el testimonio de Laura Bonilla Valerio.

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