Comisión de Ética inició indagación contra Julián Pérez Mallqui por presunta agresión a su expareja

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Comisión de Ética del Congreso inició una indagación preliminar contra el diputado de Juntos por el Perú (JP), Julián Pérez Mallqui, por el presunto delito de agresión contra su expareja.

El presidente del grupo de trabajo, Henry Albañil (Cívico Obras), dio este anuncio en la sesión de instalación de la comisión este miércoles 19 de agosto.

TE RECOMENDAMOS MINISTROS DE KEIKO EN CONTRADICCIONES Y HARVEY COLCHADO EN VIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Se ha recibido la denuncia formulada por el diputado Cristian Aranda Vázquez en contra del diputado Julián Pérez Mallqui por la presunta agresión física y psicológica en contra de su expareja, lo que se da cuenta, así como se les hace saber que de manera inmediata esta le ha sido notificada al diputado denunciado y se ha dado inicio al procedimiento de indagación preliminar", informó Albañil.

El oficio presentado por Aranda Vásquez pide suspender al legislador cusqueño del ejercicio de su cargo y aplicarle el descuento de sus haberes durante 120 días de legislatura.

Según el documento, la sanción tiene como objetivo castigar las presuntas faltas éticas y garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. En los fundamentos de hecho, el escrito señala que los acontecimientos se produjeron el 30 de julio de 2026, apenas cuatro días después de que el denunciado asumiera sus funciones, cuando acudió al domicilio de su expareja y exabogada defensora, Laura Bonilla Valerio, ubicado en el distrito de San Miguel.

De acuerdo con el oficio, el parlamentario habría realizado un “hostigamiento telefónico constante” desde las 5:58 a. m. y, ante la falta de respuesta, habría “ingresado sin autorización al domicilio”, aprovechando la ausencia del padre de la presunta agraviada. La denuncia sostiene que estos hechos estarían respaldados por registros de videovigilancia y el testimonio de Laura Bonilla Valerio.