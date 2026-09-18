César Carranza sí dejó Municipalidad de Chincha con proyecto paralizado, contrario a lo que afirmó durante el debate

Durante el debate de candidatos al Gobierno Regional de Ica, realizado el 9 de septiembre de 2026 por el Jurado Nacional de Elecciones, César Antonio Carranza Falla, candidato de Alianza para el Progreso, fue cuestionado por supuestamente haber dejado obras inconclusas o paralizadas durante su reciente gestión como alcalde provincial de Chincha.

Ante los cuestionamientos, Carranza respondió: "No tengo ningún proyecto ni paralizado, ni entrampado, ni demorado en ejecución pública".

Lo afirmado por Carranza es falso. Documentos de la Municipalidad Provincial de Chincha, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República demuestran que al menos un proyecto bajo responsabilidad municipal permaneció paralizado durante su administración: la obra vial del centro poblado El Tigre.

La obra de El Tigre

El proyecto tiene el Código Único de Inversiones 2498186 y corresponde al mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las avenidas San Luis, El Tigre, Santa Rosa y Primavera, así como de la calle San Mateo, la calle Luisa Massaro y otros pasajes del centro poblado El Tigre. Su identificación puede consultarse en la ficha pública del MEF .

La obra no se originó en el último periodo municipal de Carranza. De acuerdo con la Resolución Gerencial N.° 1669-2023-GM/MPCH , el contrato por S/6 millones fue firmado el 7 de marzo de 2022 y los trabajos comenzaron el 5 de abril de ese año. La ejecución fue suspendida desde el 20 de septiembre de 2022, según el documento reseñado. Contraloría, por su parte, señala que fue el 22 de setiembre la fecha de suspensión.

No obstante, una vez iniciada la gestión de Carranza, según la Resolución Gerencial , la municipalidad declaró inválida aquella suspensión mediante una resolución del 23 de febrero de 2023. Posteriormente, los trabajos fueron reiniciados el 12 de mayo —Contraloría consigna el 20— y se aprobó un cronograma que fijó como nueva fecha de culminación el 19 de agosto de 2023. El plazo venció sin que la obra fuera terminada, ya en la gestión de Carranza.

La resolución municipal del 12 de septiembre de 2023 indicó que todavía faltaban trabajos como la reubicación de postes, construcción de veredas, buena realización de rampas, colocación de adoquines, asfaltado, áreas verdes, mobiliario urbano y señalización. El documento también señaló que el contratista persistía en el incumplimiento injustificado de sus obligaciones, por lo que recibió un último emplazamiento antes de una posible resolución contractual.

La municipalidad conocía las deficiencias

La misma resolución incorporó los resultados del Informe de Visita de Control N.° 046-2023-OCI/0405-SVC de Contraloría.

Según esos antecedentes, hasta septiembre de 2022 se habían tramitado pagos por S/5,4 millones, equivalentes al 89,79% del monto contratado. Sin embargo, una inspección posterior determinó que el avance físico real alcanzaba solamente el 58,48%. La diferencia entre lo pagado y lo ejecutado fue calculada en S/1,88 millones.

Estos pagos correspondían al periodo anterior a la última administración de Carranza, por lo que los documentos citados no permiten atribuirselos directamente. Sí demuestran, en cambio, que su gestión conocía la situación de la obra, dispuso su reactivación y continuó administrándola.

Contraloría la registró como obra paralizada durante y después de la gestión de Carranza

La evidencia más directa aparece en el 'Informe de Obras Paralizadas en el Territorio Nacional a marzo de 2025' , publicado por la Contraloría.

En la tabla 10, denominada 'Principales obras paralizadas en Ica', el organismo de control incluyó el proyecto de El Tigre, identificado con el CUI 2498186. La Municipalidad Provincial de Chincha aparece como entidad responsable y el costo actualizado fue consignado en S/7,1 millones.

El corte de información del informe es el 31 de marzo de 2025. En esa fecha, Carranza todavía ejercía como alcalde provincial de Chincha.

Carranza presentó su renuncia el 1 de abril de 2026. El concejo municipal la aceptó el 9 de abril y el Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto su credencial el 17 de abril .

Seis días después de esta última resolución, la Contraloría informó que la obra de El Tigre continuaba inconclusa. El organismo encontró veredas fisuradas, tramos que no respetaban las medidas previstas, ausencia de adoquines y falta de asfalto en 24 calles o pasajes, además de áreas verdes y rampas pendientes.

La nota oficial de la Contraloría, publicada el 23 de abril de 2026 , precisa que el proyecto se encontraba paralizado desde septiembre de 2023, pese a registrar pagos superiores al 90% de una valorización total mayor a S/7 millones.

Por tanto, la paralización no ocurrió después de la salida de Carranza: comenzó durante su administración y se mantuvo hasta después de su renuncia.

Descargos de Carranza

En conversación con PerúCheck, el candidato César Carranza señaló que el proceso no fue de su administración, sino del anterior alcalde Armando Huamán Tasayco, como ya había reseñado este artículo. Indicó, además, que el proyecto "se recibió con una ejecución física de 30%, pero un avance financiero de más de 70%". Y que fue el contratista quien no culminó satisfactoriamente su ejecución.

Cuando PerúCheck le señaló que el proyecto igual se había reiniciado durante su gestión (invalidaron la suspensión, reanudaron la ejecución y aprobaron un nuevo cronograma, tal como señala el artículo) y vuelto a paralizar, respondió que lo que se ejecutó correspondió al saldo financiero, es decir, lo que se debía avanzar respecto de lo desembolsado.

Conclusión

El proyecto de El Tigre, en Chincha, fue contratado e iniciado antes del último periodo municipal de César Carranza, hoy candidato de Alianza para el Progreso al Gobierno Regional de Ica. Su administración dispuso la reanudación de los trabajos, aprobó un nuevo cronograma y mantuvo a la municipalidad como entidad responsable. La Contraloría registró oficialmente la obra como paralizada cuando Carranza todavía era alcalde y posteriormente confirmó que no avanzaba desde septiembre de 2023. Por ello, PerúCheck califica la declaración de César Carranza de que no dejó ningún proyecto "paralizado, entrampado o demorado" como falsa.

Nota elaborada por Piero Solis, de PerúCheck.