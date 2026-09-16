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Judicialidad

Presidente de la Corte del Santa despacha en el Módulo Penal de Nuevo Chimbote

La visita permitió recoger inquietudes de magistrados, servidores, abogados y ciudadanos para optimizar la atención judicial en Nuevo Chimbote.

Presidente de la Corte del Santa visitó el Módulo Penal de Nuevo Chimbote. Foto: difusión.
Presidente de la Corte del Santa visitó el Módulo Penal de Nuevo Chimbote. Foto: difusión.
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El presidente de la Corte del Santa, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, continúa fortaleciendo el contacto directo con la labor jurisdiccional que se desarrolla en las distintas sedes de nuestra jurisdicción. Como parte de esta labor de acercamiento y seguimiento, hoy acudió a despachar en la sede del Módulo Penal de Nuevo Chimbote.

Durante su visita, el titular de nuestra Corte Superior recibió a magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, abogados y público en general, con quienes pudo conocer de manera directa sus inquietudes y requerimientos, orientados a seguir mejorando la atención y el servicio de justicia en nuestro distrito judicial.

Puedes ver

Corte del Santa: establecen acuerdos para fortalecer la Nueva Ley Procesal del Trabajo | Del Santa | La República

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Estas visitas permiten fortalecer la comunicación con los diferentes actores del sistema de justicia y recoger propuestas que contribuyan a optimizar el trabajo jurisdiccional y administrativo, reafirmando el compromiso de la actual gestión con una justicia más cercana, eficiente y al servicio de la ciudadanía.

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