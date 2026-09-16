Chimbote: condenan a 1 año y 10 meses de prisión por robar bicicleta y agredir a su abuelo

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Unidad de Flagrancia del Santa condenó a 1 año, 10 meses y 7 días de prisión efectiva a Fabricio Eduardo Moreno Ávila (19), quien se declaró culpable de los delitos de hurto simple y violencia física y sicológica. De inmediato fue trasladado al penal de Cambio Puente.

El primer delito lo cometió el 19 de agosto por inmediaciones del mercado de la urbanización 21 de Abril. Aprovechando el descuido de una adolescente se apoderó de su bicicleta valorizada en 600 soles.

Horas después, Moreno Ávila agredió con una piedra a su abuelo y lo hirió en el ojo izquierdo.

Debido a que se trata de una persona menor de 21 años, por responsabilidad restringida, la fiscalía solicitó una condena de 2 años, 2 meses y 20 días. El agresor decidió acogerse a la terminación anticipada del proceso penal, por lo que la condena se fijó en 1 año, 10 meses y 7 días de prisión efectiva.