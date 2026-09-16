Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

MANO DERECHA DE LÓPEZ ALIAGA INVOLUCRADO EN GRAVE DENUNCIA POR VIOLENCIA SEXUAL | FUERTE Y CLARO

Judicialidad

Chimbote: condenan a 1 año y 10 meses de prisión por robar bicicleta y agredir a su abuelo

El sentenciado se acogió a la terminación anticipada tras cometer el hurto de una bicicleta y agredir físicamente a su abuelo.

Chimbote: sentencian a joven por hurto y agresión a su abuelo. Foto: difusión.
Chimbote: sentencian a joven por hurto y agresión a su abuelo. Foto: difusión.
google iconLa República en Google

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Unidad de Flagrancia del Santa condenó a 1 año, 10 meses y 7 días de prisión efectiva a Fabricio Eduardo Moreno Ávila (19), quien se declaró culpable de los delitos de hurto simple y violencia física y sicológica. De inmediato fue trasladado al penal de Cambio Puente.

El primer delito lo cometió el 19 de agosto por inmediaciones del mercado de la urbanización 21 de Abril. Aprovechando el descuido de una adolescente se apoderó de su bicicleta valorizada en 600 soles.

Puedes ver

Corte del Santa: establecen acuerdos para fortalecer la Nueva Ley Procesal del Trabajo | Del Santa | La República

lr.pe

Horas después, Moreno Ávila agredió con una piedra a su abuelo y lo hirió en el ojo izquierdo.

Debido a que se trata de una persona menor de 21 años, por responsabilidad restringida, la fiscalía solicitó una condena de 2 años, 2 meses y 20 días. El agresor decidió acogerse a la terminación anticipada del proceso penal, por lo que la condena se fijó en 1 año, 10 meses y 7 días de prisión efectiva.

Elige bien

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar
Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac

Rústica Hotel Pachacamac

Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac

PRECIO

S/ 189.00
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 14 de septiembre de 2026

Por Carlin | 14 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

FC Barcelona vs Racing Santander EN VIVO: minuto a minuto y transmisión del partido

El chaku cusqueño, el perro de los Andes que vive a más de 3.000 m.s.n.m. y busca ser reconocido internacionalmente como raza oficial del Perú

Descargas eléctricas y más: denuncian crueldad en las cárceles de China con un 20% de reos golpeados y un 15% torturados

Judicialidad

Corte de Lambayeque coordina traslado del Órgano de Protección a Jayanca y avanza en implementación del SNEJ

Corte de Lambayeque participa en ceremonia por aniversario de la DIVINCRI

Ayacucho será sede del II Encuentro Nacional e Internacional sobre Integridad del Poder Judicial

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Junta Nacional de Justicia dispone salida de Zoraida Ávalos como fiscal suprema titular

Papa León XIV recolectó firmas en Trujillo para crear la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Comisión de Modernización aprueba informe que concluye otorgar en parte la delegación de facultades