"Más miedo les tengo a los que están en la municipalidad. Ellos son más criminales que los que están en la calle", afirma candidato del Rimac José Angulo

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-¿Por qué intenta la alcaldía del Rímac?

- Bueno, soy político, conozco el tema de gestión. Actualmente he pedido permiso al Congreso porque estoy trabajando en el área de seguridad, y en la Municipalidad del Rímac he sido regidor en la gestión saliente, donde fui elegido por mis vecinos rimenses para poder cuidar y fiscalizar los intereses del distrito, y eso fue lo que hice en la gestión pasada. Entonces, al ver que las gestiones pasan y pasan, nuestro distrito en estos momentos se está desangrando por el tema de la inseguridad, el sicariato, pero más doloroso es el tema de la corrupción que existe en el distrito. Van pasando varias épocas ediles, varios alcaldes, y la corrupción no termina, existe, se va agravando más. Yo me siento dolido como rimense, 55 años viviendo en el Rímac, viendo cómo mi distrito se desangra y no se hace nada. Por eso es mi decisión de tomar la acción. Hay muchas denuncias de los mismos vecinos del Rímac que dicen que no acuden a la policía porque, básicamente, no atienden sus denuncias, los pasean.

- ¿Qué va a hacer contra la inseguridad?

- Nosotros, como alcaldes, podemos solicitar a nuestros mismos comisarios que se reúnan cada 15 días con el alcalde a rendirle cuentas de la producción policial en el distrito: capturas, bandas organizadas, droga y todas las denuncias. Pero eso no lo hacen cuando hay desidia. El comisario no rinde cuentas, y por eso se ve el tema de la corrupción en el distrito. Te lo digo así, es doloroso, porque los comisarios están doblegados, porque reciben un incentivo de la municipalidad. Al recibir ese incentivo, además de su sueldo como policía... no lo digo de todos mis colegas, pero en la gestión pasada sí sucedió eso. Yo lo palpé, porque era regidor y sabía del tema.

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- ¿Pero cuál es su estrategia?

- La única forma en que tú puedes combatir la inseguridad, Alejandro, es con inteligencia. Si no tenemos inteligencia en el distrito, no vamos a poder combatirla. La municipalidad tiene recursos, nosotros recibimos recursos para el tema de seguridad ciudadana. Yo tengo que hacer convenio con el Ministerio del Interior para poder cubrir el franco y las vacaciones de los policías, para que puedan trabajar policía y serenazgo articuladamente. El serenazgo tiene que ser preparado. Como se ha tocado la puerta con el comandante general de división del Ejército que tenemos en el Rímac, él me dice: "José, tienes que aprovechar al personal que sale de acá, del Ejército". En enero y en julio, los soldados que ya pasan a retiro, que han cumplido su servicio militar, están preparados para salir a apoyar; solo hay que prepararlos en cómo llegar a la sociedad, a los vecinos. Eso es lo que estoy haciendo en la escuela de serenazgo, con la formación que dejó Alberto Andrade cuando fundó la escuela de serenazgo, para que puedan salir a servir a la sociedad. Al serenazgo sí lo voy a armar con la pistola no letal, que es un proyecto que impulsó Carlos Bruce. A todos los serenos les voy a dar su pistola no letal, un arma que puede neutralizar al delincuente, no lo va a matar, pero sí lo puede reducir hasta que llegue el apoyo de la jurisdicción y pueda ser llevado a la comisaría.

- En redes lo acusan de tener procesos por demanda de alimentos. ¿Es cierto?

- Gracias por la oportunidad, es la primera vez que me lo preguntan. En 2002 no llegué a un acuerdo con la mamá de mi hijo, que hoy tiene 25 años. Mi hijo es profesional, es policía al igual que su padre, trabaja y ya tiene familia. Ese es el problema con el que me vienen atacando; como no me encuentran nada, ningún acto de corrupción, lo que sí me van a encontrar es que he denunciado los actos de corrupción en el Rímac, esa es mi bandera y lo puedo decir abiertamente. He hecho investigaciones sobre los alcaldes, pero lamentablemente, cuando el alcalde no quiere que prospere la investigación, lo que hacen es desactivar las comisiones investigadoras. Yo he sido miembro de esas comisiones, y ahora quiero llegar porque la única forma de limpiar ese cáncer, de alejarlo de la municipalidad, es haciendo las investigaciones y sacando a los políticos tradicionales, dándole nuevas oportunidades a las nuevas generaciones. Esa es mi bandera. Sobre mi hijo, tiene 25 años, ya tiene su familia, es policía. Sí, he tenido un juicio por alimentos, pero he cumplido cabalmente. Hasta ahora, en más de 25 años, he cumplido profesionalmente, y me siguen atacando por ese tema.

- ¿Y el tráfico?

- En la mañana es peor que la Vía Expresa para salir de los condominios hacia la avenida Alcázar, es un tráfico infernal. El túnel que ingresa desde la provincia hacia San Juan de Lurigancho ataca al Rímac y se va hacia la Asociación Tahuantinsuyo. He conversado con Carlos Bruce y me dice que en las mañanas y en las tardes es un infierno. La solución que me da es avanzar con los semáforos inteligentes, modernizarlos para que haya más fluidez, porque hoy le dan más salida al túnel que a la avenida Alcázar, que es nuestra vía.

- ¿Cuál es su visión del distrito?

- Primero, Alejandro, voy a combatir la inseguridad desde los primeros días. Voy a hacer un verdadero centro de control moderno, que no existe. En cuestión de un mes tenemos cinco asesinatos, dos menores de edad muertos, tres menores heridos que se están recuperando, a espaldas del centro de control de un colegio emblemático del Rímac. Acuchillaron a un niño de 14 años por robarle el celular; cuando pides la cámara a la central, no existe la cámara. Ahí es donde voy a trabajar por la seguridad. Yo quiero que mi vecino camine tranquilo; somos un distrito criollo, turístico, pero ningún turista puede ingresar por la inseguridad que nos azota. Quiero hacer un distrito moderno, voy a hacer el corredor turístico, porque sí tenemos el dinero para reactivar la Alameda, el Paseo de Aguas, el jirón Trujillo. El 3% [de canon] ya se ha aprobado; cuando yo estaba en el Congreso también impulsamos para que saliera, y en promedio son 50 millones que están ingresando al distrito para el turismo, para reactivar el centro histórico del Rímac. Esa es una realidad que vamos a construir con Carlos Bruce; él ya ha hecho sus videos donde dice que el Rímac lo vamos a rescatar y que el turista tiene que llegar al Rímac.

- ¿Y las áreas verdes?

- Tenemos en el distrito aproximadamente más de 40 parques en total abandono. No hay riego, no hay personal, no encuentras un solo parque en buen estado.

- ¿Qué responden las autoridades sobre esto?

- Dicen que no tenemos cisterna, que no hay personal para arreglar parques y jardines. Pero hay un tema muy importante: tenemos un ingeniero forestal que nos está ayudando, que está en mi plancha, y me dice que hay que trabajar la tierra, porque por más que siembres, si la tierra no está trabajada, no va a prender nada. Yo no tengo por qué envidiarle a San Isidro, a Miraflores o a Surco sus hermosos parques; nosotros también podemos tenerlos, solo que hay que tener decisión y gestionar bien. Voy a hermosear todo el Rímac: los 40 parques van a tener áreas verdes, árboles podados, sus cercos, sus bancas. Eso es lo que reclama el vecino. Son como 20 años dedicados a no hacer nada por el distrito, y eso duele bastante; existe demasiada corrupción en el distrito.

- Registra una condena por peligro común en 2007. ¿Por qué confiar en usted?

- Sí, en el 2007 tuve un accidente, lo digo, fue vehicular, no hubo daño personal, no hubo nada. Pero explico por qué llegó la denuncia, eso es lo que no dice el parte policial. Cuando colisiono con otro carro, venía de una reunión, fue el cumpleaños de mi madre, me estaba yendo a Los Olivos a ver a mis hijos, eran las 2.00 a. m. Llegó el escuadrón de emergencia de esos tiempos a verificar, no había daño ni nada, pero un señor me dice: "mira, se están llevando tus radios". Antiguamente los radios se enganchaban y se jalaban y salía toda la cabeza. Me acerco a mi carro y era un colega el que se lo había metido en su capote; nos enfrentamos, nos peleamos, y luego se hizo lo que se llama recuperar el bien. Como yo puse resistencia, supuestamente, porque yo estaba interviniendo, quedé en falta de cualquier manera, y esa fue la denuncia que me valió la condena. Es terrible la situación dentro de la policía, me duele hablar así de mis colegas, pero lamentablemente existe. Sé que va a ser difícil cambiarlo, pero ahora, con el nuevo comandante general que está entrando, ya se terminaron los "códigos" que antes marcaban rivalidades dentro de la institución.

- ¿Apoyaría una reforma policial?

-: Como policía te digo que sí, yo sí estaría de acuerdo, hay que reformar la policía de principio a fin, en todo su último nivel. Necesitamos una reforma de la policía.

- ¿Cuáles son sus proyectos prioritarios?

- Como te voy a repetir, mi primer proyecto, mi bandera, es el tema de la inseguridad, ya te expliqué cómo quiero trabajar la seguridad ciudadana. El segundo es Parques y Jardines, eso sí lo tengo que recuperar, es lo que más reclama el vecino, tenemos mucha pobreza y no hay dónde caminar. El tercer punto: somos un distrito de un promedio de 200 mil habitantes, y el 40% son adultos mayores; a pesar de que existe una partida para ellos, no tenemos una casa del adulto mayor, nadie se preocupa. Yo sí voy a construir su casa del adulto mayor; con Carlos Bruce hemos visto el espacio, tenemos una biblioteca abandonada hace más de 20 años, de 400 metros cuadrados, en pleno corazón del Rímac, y ahí queremos hacer la casa del adulto mayor y la casa de la juventud, que tampoco tenemos. Ningún alcalde que ha pasado por la municipalidad se ha preocupado por la educación; yo sí me voy a preocupar, y lo voy a hacer con Carlos Bruce. También vamos a hacer la casa de la mujer, porque en el Rímac muchas mujeres callan y no denuncian; vamos a tener un refugio, con asesores legales, para que puedan denunciar sin miedo, y si quieren salir de su casa, van a tener dónde ir.

- ¿Es un proyecto propio o vinculado a los Centros de Emergencia Mujer?

- Lo estoy proponiendo para el distrito, y voy a tocar la puerta, como tú dices, de la ministra de la Mujer. Y el último proyecto es la cuna municipal, en el cuarto piso del mismo local, con tópico, con pediatras, con todo, para que las mamás jóvenes, de 17, 18, 20 años, tengan la oportunidad de salir a trabajar mientras nosotros nos hacemos cargo de su bebé, con la ayuda de los vecinos y de la gente que quiera colaborar. Ya me han dicho: "José, yo estoy dispuesto a apoyarte en la cuna municipal". Vamos a cuidar a los niños y darles oportunidades a las jóvenes que, a temprana edad, salen con sus hijos y a veces son abandonadas, para que puedan dejar a su bebé y salir a trabajar tranquilamente. Y el quinto proyecto, el más ambicioso, es la recuperación del cerro San Cristóbal: vamos a hacer el corredor turístico, porque no tenemos ni un turista que ingrese al Rímac, no tenemos luces, los parques y jardines están abandonados, las pistas y los monumentos históricos también, ni siquiera hay rejas en la Alameda. Vamos a hacer realidad, como dice Carlos, el teleférico del cerro San Cristóbal hacia el centro de Lima.

- ¿Y la inseguridad en las faldas del cerro?

- Como te voy a repetir, en los primeros días tenemos que poner 200 cámaras inteligentes y un verdadero centro de control, un C5. Ahora todo el Rímac tiene fibra óptica. Tenemos un 40% de extrema pobreza, y parte de esa población está en nuestros cerros; ellos también necesitan seguridad, porque las autoridades siempre piensan solo en la parte baja, en la parte urbana. Ellos merecen lo mismo que nosotros. Vamos a sectorizar la parte alta en 11 zonas, cada una con su propio centro de control, liderado por la central. Eso va a ser muy importante para la seguridad y también para incentivar el turismo. De esos 50 millones que te comentaba, parte va a ir a arreglar el enrejado, porque se han robado todas las puertas de la Alameda.

- ¿Nuevas rejas para que las vuelvan a robar?

- Se las roban porque no hay seguridad, porque está oscuro; hay que incentivar la seguridad. Tiene que haber policía y serenazgo las 24 horas, los 7 días, con su camioneta estacionada, patrullando la zona, para que el turista pueda llegar tranquilo hasta tarde o de noche, y de paso el comercio va creciendo.

- ¿Qué les ofrece a los comerciantes y emprendedores?

- He conversado con bastantes, hay mucha informalidad. Su temor es que yo llegue directo contra ellos, pero no es así. La avenida Alcázar la han tomado como un mercado; de un espacio de un metro para caminar, ahora tienes apenas 40 centímetros porque ya lo han copado los ambulantes, y no hay autoridad que se encargue de ordenar eso. He conversado con ellos, hay que reubicarlos.

- ¿A dónde los reubicaría?

- Te voy a contar algo que nadie comenta: la Beneficencia tiene tantas propiedades en el distrito del Rímac, de mil metros cuadrados, que las estamos perdiendo por el tráfico de terrenos. Yo tengo que recuperar muchos de esos espacios públicos, que son de la municipalidad o de la Beneficencia. Hay bandas organizadas dedicadas a ese tráfico, y muchas veces salen amparadas desde la propia municipalidad, porque son quienes dan el trámite. Como no se puede tocar el patrimonio cultural porque no está permitido, lo que hacen es incendiarlo, y al incendiarlo, lo tumban, y se pierde el patrimonio.

- Está haciendo denuncias importantes.

- Lo digo así, yo no le tengo miedo a nadie. He sido miembro de la comisión investigadora, Alejandro, he investigado las gestiones pasadas, pero lamentablemente, en la gestión del alcalde Pedro Rosario, de Acción Popular, se desactivó la comisión investigadora y me quedé solo con mis investigaciones. Cuando hay desidia, es porque están coludidos con la corrupción; lamentablemente nunca se quiere llegar hasta el que la da. Yo sí voy a marcar línea: desde que asumo el cargo, hacia atrás, en los últimos tres periodos, tengo que investigar, porque mucho daño nos han hecho en el distrito, y ellos siguen postulando porque nadie los toca. Esta gestión actual, y esto es público, yo no lo estoy inventando, el alcalde está involucrado, no lo digo yo, lo dice su propio gobierno: que el alcalde es líder de una banda criminal. Yo voy a investigar hasta el último detalle. No me faculta a mí, como alcalde, investigar directamente, pero sí les voy a exigir a mis regidores que lo hagan.

- Las encuestas lo ubican detrás de Peramás y Ayala. ¿Por qué usted y no ellos?

- Enrique Peramás es el alcalde que yo investigué. Tengo denuncias que no prosperaron porque, como te dije, desactivaron la comisión en la que yo estaba. Yo lo investigué, señor, son denuncias muy delicadas, muy fuertes, y quiero retomar esa investigación.

- ¿Ha recibido represalias por eso?

- No, gracias a Dios. Al delincuente común, al del crimen organizado, no le tengo miedo; más miedo les tengo a los que están en la municipalidad. Ellos son más criminales que los que están en la calle, te lo digo así.

- ¿E Isabel Ayala?

- Con todo respeto hacia las damas, la señora Ayala tiene un rosario de carpetas fiscales. La más reciente, de julio, es la de la Casa de las Adolescentes, donde ocultó información sobre abusos, niños que han sido violados hasta en dos ocasiones, y una tercera vez cuando ella ya estaba en campaña, y ella sigue siendo la gerente. Si oculta una información tan delicada como esa, no creo que pueda controlar todo un distrito. Creo que el distrito ya se dio cuenta; a la señora le quedan muchas denuncias en sus carpetas fiscales que en algún momento van a salir.