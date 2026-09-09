China responde a EE. UU. tras críticas por sus inversiones en Perú: "El hemisferio occidental no es el patio trasero de nadie" | Composición LR/IA

China responde a EE. UU. tras críticas por sus inversiones en Perú: "El hemisferio occidental no es el patio trasero de nadie" | Composición LR/IA

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La Embajada de China en el Perú rechazó los señalamientos del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien acusó a la potencia oriental de aplicar prácticas económicas predatorias en el Perú.

"Durante demasiado tiempo, actores ajenos al hemisferio respaldados por Estados extranjeros, específicamente de China, han ingresado a nuestra región con promesas que esconden sus prácticas predatorias", señaló Rubio en su columna publicada el pasado 8 de septiembre.

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Tras estas declaraciones, la representación diplomática de Pekín en Perú indicó, por medio de sus redes oficiales, que las naciones de América Latina poseen el derecho de elegir sus alianzas comerciales sin la interferencia ni la presión de potencias extranjeras.

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"El hemisferio occidental no es el “patio trasero” de nadie. Los países de América Latina tienen el derecho soberano de elegir libremente a sus socios y de desarrollar una cooperación exterior partiendo de sus propios intereses nacionales".

El hemisferio occidental no es el patio trasero de nadie": parte del comunicado oficial publicado por la embajada china en sus redes sociales.

El pronunciamiento surge como respuesta al artículo de opinión del funcionario estaounidense. En dicho escrito, Rubio señaló que las empresas chinas operan con contratos poco transparentes, generan endeudamiento e interfieren en la seguridad de los datos locales.

"Mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos, el sector privado de Estados Unidos está trayendo inversiones abiertas impulsadas por el mercado", se lee en el artículo de Rubio.

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Ante tales acusaciones, la delegación china respondió que sus inversiones se desarrollan bajo el marco jurídico peruano, no originan deuda pública y dinamizan la economía a través de empleo formal, impuestos y reservas internacionales.

"El stock de la inversión china en el Perú, que es transparente y conforme a la ley, supera los 30 mil millones de dólares, trayendo oportunidades de desarrollo, empleo, ingresos fiscales, superávit comercial y reservas internacionales, sin generar ni un centavo de deuda".

En el aspecto comercial, la embajada china presentó datos para respaldar la relación económica bilateral. Su comunicado precisó que China se mantiene por 12 años consecutivos como el primer socio comercial del Perú.

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Según datos atribuidos a Mincetur en el pronunciamiento, el comercio acumulado desde la vigencia del Tratado de Libre Comercio en 2010 deja más de 52 mil millones de dólares en ganancias para el mercado peruano. Asimismo, la delegación asiática destacó que "se espera que el Protocolo de Actualización del TLC China-Perú entre en vigor en breve".

En esa línea, la representación diplomática de Pekín citó cifras de Mincetur para comparar ambos tratados: mientras que el comercio con China le deja al Perú un beneficio de 52 mil millones de dólares, el intercambio con Estados Unidos arroja una pérdida de 17.3 mil millones.

Infografía difundida por la Embajada de China en el Perú sobre la balanza comercial acumulada del país bajo sus principales Tratados de Libre Comercio (Fuente: Mincetur).

Impacto comercial e inversiones de China en el Perú

En el ámbito de las inversiones directas, la delegación de Pekín indicó que el total de dinero invertido por China en el Perú supera los 30 mil millones de dólares. La embajada apuntó que estas operaciones son transparentes, se someten estrictamente a las leyes del Estado peruano y no comprometen la independencia del país.

“Las inversiones y operaciones de todos los países en el Perú deben estar bajo la jurisdicción del Estado peruano. Especialmente, si las recientes ventas han generado importantes niveles de endeudamiento para el Perú, deberían someterse al mismo estándar de transparencia".

Además, la diplomacia china señaló que si las compras o ventas de empresas en el Perú causan deudas al país, la ciudadanía debería pedir que todas las partes muestren la misma transparencia.

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Política de visado y soberanía regional

El pronunciamiento también cuestionó el trato migratorio que reciben los peruanos en el exterior. La embajada destacó que China aplica de forma unilateral una política de exención de visa que permite a ciudadanos peruanos con pasaporte ordinario ingresar a su territorio y permanecer hasta por 30 días para turismo, negocios, visitas familiares o tránsito.

Por ello, la potencia asiática criticó los controles estrictos, las trabas burocráticas y las amenazas de cancelación de visas familiares que sufren los ciudadanos peruanos al solicitar el ingreso a otros destinos.

"China aplica unilateralmente política de exención de visa para todos los peruanos. (…) China abre sus puertas y recibe al pueblo peruano con los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué los peruanos, al solicitar una visa para cierto país, tienen que someterse a rigurosos controles e incluso enfrentarse a amenazas de cancelación de las visas de toda su familia?".

Adicionalmente, China sostuvo que su política exterior busca el progreso común sin recurrir a cálculos geopolíticos ni pedir a los países que elijan un bando.

"China nunca ha actuado con cálculos geopolíticos, nunca ha interferido en los asuntos internos de otros países y nunca ha exigido a otros países que tomen partido o elijan un bando".

La embajada también señaló que "la cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros y tampoco debe estar sujeta a interferencias de terceros".