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Congreso: Juntos por el Perú plantea crear una Comisión Investigadora para el caso Cerimedo

La moción destaca registros migratorios de Fernando Cerimedo y sus contactos con asesores cercanos a Keiko Fujimori, sugiriendo una posible influencia en la opinión pública en pleno proceso electoral.

Cerimedo es acusado de influenciar sobre la opinión pública en Latinoamérica | Composición: LR.
Cerimedo es acusado de influenciar sobre la opinión pública en Latinoamérica | Composición: LR.
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El caso Cerimedo llega al Congreso. La bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados presentó una moción para crear una Comisión Investigadora que esclarezca los presuntos actos de manipulación de la opinión pública durante las Elecciones Generales 2026 por parte del consultor político argentino Fernando Cerimedo.

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En sus fundamentos, la moción señala los registros migratorios de Cerimedo, que muestran cuatro ingresos al Perú, el último de ellos coincidente con la transmisión de mando presidencial de Keiko Fujimori. Además, se citan los contactos entre Cerimedo y otros asesores vinculados a la actual mandataria, como Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela.

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La moción también señala la incidencia de Cerimedo debido a su presunta vinculación con la compra del dominio web 'Ojo de Cóndor', presentado como un conteo paralelo al difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). De acuerdo con el documento, se "exige esclarecimiento por su aptitud para incidir sobre la confianza pública en los resultados oficiales del cómputo oficial".

La solicitud cuenta también con la firma de Víctor Piñán, diputado y vocero de la bancada Obras. Para ser admitida a debate, la moción requiere el voto aprobatorio del 35% de los miembros de la Cámara de Diputados. Una moción de estas características se aprueba con el 45% de los votos.

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De aprobarse, la comisión tendría un plazo de 180 días hábiles, prorrogable, y facultades para citar a comparecencia obligatoria, levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, así como solicitar información a entidades como Migraciones, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

¿Quién es Fernando Cerimedo? El consultor político ligado a candidaturas de derecha en Latinoamérica

Fernando Cerimedo es un consultor político y estratega digital argentino, identificado con sectores de la derecha y la extrema derecha latinoamericana. Fundó el medio digital La Derecha Diario y ha trabajado en campañas y estrategias de comunicación política para dirigentes de la región, entre ellos el presidente argentino Javier Milei y el mandatario boliviano Rodrigo Paz.

En agosto de 2026, Cerimedo fue aprehendido en Bolivia y quedó bajo investigación de la Fiscalía por un caso relacionado con un ataque contra su expareja, Nadia Beller. Investigaciones fiscales posteriores descubrieron que el consultor argentino tenía 'granjas de bots' dedicadas a influir en la opinión pública a través de las redes sociales.

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La relación entre Fernando Cerimedo y el Perú no es nula. La Unidad de Investigación de La República reveló que Cerimedo coincidió con Keiko Fujimori el martes 10 de febrero de este año, cuando la presidenta asistió a la Gala de la Prosperidad Hispana, celebrada en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. En dicho evento, Fernando Cerimedo fue galardonado por la organización.

Figuras como Carlos Díaz-Rosillo y Damián Valenzuela, asesores de la nueva mandataria, también han sido vinculadas al consultor argentino.

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