Es falso que diputados estén recolectando firmas para vacar a Keiko Fujimori: no hay registro ni respaldo parlamentario

LO FALSO:

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que diputados están recolectando firmas para promover la vacancia de la presidenta Keiko Fujimori.

LO VERDADERO:

No se identificó una moción de vacancia contra Keiko Fujimori en el Sistema de Mociones de Orden del Día de la Cámara de Diputados.

Tampoco se encontraron declaraciones de diputados o voceros de bancada que confirmen que estén recolectando firmas para impulsar su vacancia.

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que diputados del Congreso están recolectando firmas para promover una moción de vacancia contra la presidenta Keiko Fujimori. Sin embargo, hasta el cierre de esta verificación, no se encontró evidencia pública que confirme que los parlamentarios estén impulsando dicha iniciativa.

Post viral. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde registra más de 18.500 'Me gusta' y 3.700 comentarios, y ha sido compartida más de 600 veces.

Alcance de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Para verificar esta afirmación, se revisó el Sistema de Mociones de Orden del Día de la Cámara de Diputados, plataforma oficial del Congreso correspondiente al actual periodo parlamentario 2026–2031. No se identificó una moción de vacancia presidencial presentada contra Keiko Fujimori.

Sistema de Mociones de la Cámara de Diputados no registra una moción de vacancia contra Keiko Fujimori. Foto: Facebook

Asimismo, se revisaron las plataformas oficiales del Parlamento y sus canales de comunicación, además de realizar búsquedas específicas sobre la supuesta recolección de firmas. No se encontraron declaraciones de diputados, voceros de bancada o representantes del Congreso que confirmen que estén reuniendo adhesiones para promover la vacancia de la presidenta.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, una moción de vacancia por permanente incapacidad moral requiere la firma de al menos el 30% del número legal de diputados para iniciar su trámite. Hasta el cierre de esta verificación, no se ha identificado documentación parlamentaria que acredite el inicio de este procedimiento contra Keiko Fujimori.

Artículo 193 Reglamento de la Cámara de Diputados. Foto: Reglamento de la Cámara de Diputados

Conclusión

En redes sociales se difundieron publicaciones que aseguran que diputados están recolectando firmas para vacar a la presidenta Keiko Fujimori. Sin embargo, la afirmación es falsa, ya que no se identificó una moción de vacancia contra la mandataria en el Sistema de Mociones de Orden del Día de la Cámara de Diputados ni declaraciones de parlamentarios que confirmen dicha iniciativa. Asimismo, el Reglamento de la Cámara establece que una moción de vacancia por permanente incapacidad moral debe contar con la firma de al menos el 30% del número legal de diputados para iniciar su trámite. Hasta el cierre de esta verificación, no existe documentación parlamentaria que acredite que este procedimiento haya sido iniciado contra Fujimori.