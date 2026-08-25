ERM 2026: Roberto Burneo anuncia que debates iniciarán el 13 de septiembre

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, confirmó la fecha de inicio para los debates entre los candidatos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los encuentros comenzarán el 13 de septiembre a nivel nacional, según lo indicó durante una conferencia de prensa.

En el caso de Lima, las jornadas para las diferentes alcaldías distritales se realizarán durante dos días consecutivos del próximo mes.

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"En septiembre ya comienzan a darse los debates. (…) En las regiones va a haber diferentes fechas, pero en Lima Metropolitana va a ser una fecha específica: 21 y 22 de septiembre".

Prevención ante el FEN

El sistema electoral trabaja en la prevención de riesgos frente al posible impacto del Fenómeno El Niño durante los comicios del 4 de octubre.

Para este fin, los organismos electorales crearon un grupo de trabajo junto a los ministerios de Defensa e Interior, además de sumar al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), con el objetivo de evaluar los locales de votación que presentan un riesgo ante emergencias naturales.

"Esto nos muestra un avance en cuanto a las acciones de prevención y mitigación en torno a la identificación de locales que pueden tener un riesgo sobre todo derivado del FEN", indicó Burneo.

De acuerdo con las evaluaciones, se registró un total de 518 distritos que solo tienen habilitado un único local de votación, situación que pone en riesgo el sufragio de 758.775 electores, cifra equivalente al 2,9% del padrón electoral.

En esa línea, Burneo también reveló un alto nivel de vulnerabilidad en la población de cara a la jornada electoral. De acuerdo con Burneo, los informes señalan la afectación del 20% del padrón electoral.

“Hay un grupo identificado de muy alto riesgo, cerca de 800 mil personas, [así como] un grupo expuesto de cerca de 6 millones de personas que representan el 20% del padrón electoral".

Ante la posibilidad de que el clima se intensifique en las semanas previas a la votación, los organismos electorales preparan acciones directas para resguardar a la ciudadanía y asegurar el material de sufragio.

"Hay que tomar algunas medidas en torno a la probabilidad que este 4 de octubre hayan fenómenos más intensos de los que se vienen dando. Tener una medida inmediata a efectos de que el proceso se lleve de la mejor forma".

Además de la prevención ante el FEN, las autoridades siguen con la organización del proceso. Los plazos se acercan y darán paso al trabajo conjunto para la creación de las fichas de votación.

"Solo faltan 4 o 5 semanas. No mucho. Y ya se vienen otros hitos electorales que ya lo vamos definiendo en torno a la lista final que va a ser este 5 de octubre. (…) Se va a programar con la ONPE la selección de color de las cédulas y la diagramación que ya se viene dando. Y son hitos que se vienen desarrollando"