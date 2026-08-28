JNE invita a ciudadanía a enviar sus preguntas para los debates electorales de las ERM 2026

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzó la campaña “Pregúntale a tu candidat@”, iniciativa que permitirá a la ciudadanía enviar preguntas para que, luego de un proceso de selección, sean respondidas por las candidaturas durante los debates electorales que se realizarán en las 25 capitales regiones del país y Lima Metropolitana, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

La campaña estará vigente del 26 de agosto al 1 de setiembre. Durante este periodo, la ciudadanía podrá ingresar al formulario virtual https://forms.gle/YxRoX22pan2f6xdo8 habilitado por la institución y formular una pregunta relacionada con los temas priorizados para su circunscripción.

Con esta iniciativa, el JNE busca que las principales inquietudes de la población estén presentes en los debates electorales y que las candidaturas expongan sus propuestas frente a asuntos que interesan directamente a la ciudadanía. Del mismo modo, contribuir al acercamiento entre electores y organizaciones políticas y promover decisiones electorales informadas.

Los participantes deberán estar habilitados para votar en las ERM 2026 y no contar con afiliación política vigente. Asimismo, las preguntas deberán ser claras, estar relacionadas con las temáticas establecidas para cada circunscripción y no podrán contener insultos, agravios, alusiones personales ni estar dirigidas específicamente a una candidatura u organización política.

Culminado el periodo de convocatoria, las preguntas pasarán por un proceso de revisión y selección. En este participará un comité integrado por representantes del JNE e instituciones aliadas. Entre los criterios previstos se encuentran la relevancia de las preguntas y su adecuada formulación, se tomará en consideración paridad de género y participación juvenil.

La incorporación de preguntas ciudadanas en los debates forma parte de una experiencia que el JNE viene desarrollando en distintos procesos electorales. En las ERM 2022, este mecanismo fue implementado por primera vez en los debates regionales, permitiendo que ciudadanos participaran mediante preguntas realizadas directamente o a través de grabaciones.

El JNE invita a la ciudadanía a participar en “Pregúntale a tu candidat@” y aprovechar esta oportunidad para plantear los temas sobre los que desea conocer las propuestas de quienes aspiran a gobernar su región o Lima Metropolitana.