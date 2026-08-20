HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Reforma tributaria: Ejecutivo pedirá facultades para modificar los regímenes de las pequeñas empresas

La propuesta todavía no define tasas, obligaciones ni exoneraciones que podrían modificarse. Su aplicación dependerá del pedido de facultades que el Ejecutivo presente y del debate posterior en el Congreso.

El premier Luis Galarreta acude con todo su gabinete al hemiciclo del Congreso de la República y presenta ante la Cámara de Diputados su plan de gobierno.
El premier Luis Galarreta acude con todo su gabinete al hemiciclo del Congreso de la República y presenta ante la Cámara de Diputados su plan de gobierno. | Marco Cotrina
Escuchar
Resumen
Compartir

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, presentó este jueves ante la Cámara de Diputados las principales medidas económicas que busca implementar durante los próximos cinco años. Durante su exposición sobre la Política General de Gobierno 2026-2031, planteó cambios en el sistema tributario, medidas contra la informalidad y la evasión, mayor acceso al financiamiento y una serie de acciones para acelerar la inversión pública y privada.

Únete a nuestro canal de política y economía

La apuesta del Ejecutivo es elevar la productividad y el empleo formal, con foco en minería, agro, energía e infraestructura. Galarreta sostuvo que para recuperar el crecimiento se necesitan confianza, inversión y reglas claras, aunque varias de las medidas anunciadas aún dependen de facultades legislativas y de decisiones de inversión privada.

TE RECOMENDAMOS

CASO MANTA Y VILCA: ¿HUBO JUSTICIA? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Sunat: cerca de 60.000 contribuyentes deberán declarar a su beneficiario final

lr.pe

Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con el sistema tributario. El Ejecutivo solicitará facultades legislativas para simplificar y modificar los regímenes dirigidos a las empresas de menor tamaño, bajo el argumento de que la estructura actual puede generar incentivos para que algunos negocios eviten crecer y asumir mayores obligaciones tributarias.

Galarreta señaló que la reforma busca un sistema más simple y predecible, aunque durante su presentación no se detallaron cambios en las tasas ni en las obligaciones que corresponderían a cada tipo de empresa. También se planteó revisar algunas exoneraciones tributarias, pero sin especificar cuáles podrían ser modificadas.

PUEDES VER: Aumento del sueldo mínimo: ¿qué pasará con los trabajadores que ya ganan más de S/1.300?

lr.pe

El pedido de facultades contempla, además, la simplificación de obligaciones formales, cambios y precisiones en las reglas del Impuesto a la Renta y una modernización del régimen aduanero. El alcance de estas medidas dependerá del proyecto que presente el Ejecutivo y, finalmente, del debate en el Congreso.

La estrategia tributaria estará acompañada por cuatro comisiones presidenciales que el Ministerio de Economía y Finanzas prevé crear para abordar la informalidad laboral, el financiamiento de empresas y proyectos, la inversión pública y la evasión tributaria.

PUEDES VER: Fresa peruana gana terreno en EE.UU.: exportaciones crecieron 35,5% y superaron los US$21 millones

lr.pe

En materia de informalidad, el Gobierno plantea ampliar el número de trabajadores y empresas que operan dentro del sistema formal, mientras que en financiamiento busca facilitar el acceso de las empresas a recursos para desarrollar sus proyectos. En ambos casos, sin embargo, aún falta conocer los mecanismos con los que se pretende alcanzar esos objetivos.

Por ahora, la agenda del Ejecutivo define los problemas que busca atender, pero deja para una siguiente etapa la parte más importante: cómo se aplicarán las medidas y qué cambios concretos tendrán para empresas y contribuyentes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Luis Galarreta acude al Congreso EN VIVO: ministros presentaron plan de trabajo ante la Cámara de Diputados

Luis Galarreta acude al Congreso EN VIVO: ministros presentaron plan de trabajo ante la Cámara de Diputados

LEER MÁS
Diputados exigen a Galarreta acciones claras a horas de presentar plan de trabajo: "El Perú ha pasado años paralizado"

Diputados exigen a Galarreta acciones claras a horas de presentar plan de trabajo: "El Perú ha pasado años paralizado"

LEER MÁS
Ministros asisten a la Cámara de Diputados para exponer su plan de trabajo en medio de cuestionamientos y tensiones

Ministros asisten a la Cámara de Diputados para exponer su plan de trabajo en medio de cuestionamientos y tensiones

LEER MÁS
Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

Esto costaría construir una casa de 100m2 y 2 pisos en COMAS, CARABAYLLO y otros distritos de LIMA NORTE

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lucio Castro confirma reunión con Elmer Cuba la próxima semana y señala que titular del MEF “ha retrocedido” sobre pensiones de maestros

Lucio Castro confirma reunión con Elmer Cuba la próxima semana y señala que titular del MEF “ha retrocedido” sobre pensiones de maestros

LEER MÁS
Sunat: cerca de 60.000 contribuyentes deberán declarar a su beneficiario final

Sunat: cerca de 60.000 contribuyentes deberán declarar a su beneficiario final

LEER MÁS
Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para este jueves 20 de agosto

Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para este jueves 20 de agosto

LEER MÁS
Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

LEER MÁS
Billetes G5 en Perú: cómo identificarlos para evitar ser víctima de estafas

Billetes G5 en Perú: cómo identificarlos para evitar ser víctima de estafas

LEER MÁS
Revisa cómo tramitar licencia de conducir para motos en 2025: requisitos y dónde obtener tu brevete, vía MTC

Revisa cómo tramitar licencia de conducir para motos en 2025: requisitos y dónde obtener tu brevete, vía MTC

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025