Reforma tributaria: Ejecutivo pedirá facultades para modificar los regímenes de las pequeñas empresas

El premier Luis Galarreta acude con todo su gabinete al hemiciclo del Congreso de la República y presenta ante la Cámara de Diputados su plan de gobierno. | Marco Cotrina

El premier Luis Galarreta acude con todo su gabinete al hemiciclo del Congreso de la República y presenta ante la Cámara de Diputados su plan de gobierno. | Marco Cotrina

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, presentó este jueves ante la Cámara de Diputados las principales medidas económicas que busca implementar durante los próximos cinco años. Durante su exposición sobre la Política General de Gobierno 2026-2031, planteó cambios en el sistema tributario, medidas contra la informalidad y la evasión, mayor acceso al financiamiento y una serie de acciones para acelerar la inversión pública y privada.

La apuesta del Ejecutivo es elevar la productividad y el empleo formal, con foco en minería, agro, energía e infraestructura. Galarreta sostuvo que para recuperar el crecimiento se necesitan confianza, inversión y reglas claras, aunque varias de las medidas anunciadas aún dependen de facultades legislativas y de decisiones de inversión privada.

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Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con el sistema tributario. El Ejecutivo solicitará facultades legislativas para simplificar y modificar los regímenes dirigidos a las empresas de menor tamaño, bajo el argumento de que la estructura actual puede generar incentivos para que algunos negocios eviten crecer y asumir mayores obligaciones tributarias.

Galarreta señaló que la reforma busca un sistema más simple y predecible, aunque durante su presentación no se detallaron cambios en las tasas ni en las obligaciones que corresponderían a cada tipo de empresa. También se planteó revisar algunas exoneraciones tributarias, pero sin especificar cuáles podrían ser modificadas.

El pedido de facultades contempla, además, la simplificación de obligaciones formales, cambios y precisiones en las reglas del Impuesto a la Renta y una modernización del régimen aduanero. El alcance de estas medidas dependerá del proyecto que presente el Ejecutivo y, finalmente, del debate en el Congreso.

La estrategia tributaria estará acompañada por cuatro comisiones presidenciales que el Ministerio de Economía y Finanzas prevé crear para abordar la informalidad laboral, el financiamiento de empresas y proyectos, la inversión pública y la evasión tributaria.

En materia de informalidad, el Gobierno plantea ampliar el número de trabajadores y empresas que operan dentro del sistema formal, mientras que en financiamiento busca facilitar el acceso de las empresas a recursos para desarrollar sus proyectos. En ambos casos, sin embargo, aún falta conocer los mecanismos con los que se pretende alcanzar esos objetivos.

Por ahora, la agenda del Ejecutivo define los problemas que busca atender, pero deja para una siguiente etapa la parte más importante: cómo se aplicarán las medidas y qué cambios concretos tendrán para empresas y contribuyentes.