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Fiscalía anticorrupción inicia diligencias en el Mincul por contrataciones de madre e hija, exmilitantes del PPC

La funcionaria cuestionada gana S/ 15,600 mensuales y arrastra una denuncia por cohecho en la ATU, mientras su madre percibió S/ 32,500 sin título profesional registrado en Sunedu.

Dos funcionarias, madre e hija, fueron presuntamente contratadas de forma irregular. Foto: difusión
Dos funcionarias, madre e hija, fueron presuntamente contratadas de forma irregular. Foto: difusión
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La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias contra dos funcionarias del Ministerio de Cultura por presuntas irregularidades en su contratación. Se trata de Sofía Aguayo Morales y su madre, Lourdes Beatriz Morales Morote, ambas exmilitantes del Partido Popular Cristiano (PPC). La primera fue designada gerenta general de la Biblioteca Nacional del Perú. La segunda ingresó al despacho del propio ministro. El Ministerio Público busca establecer si ambos nombramientos configuran delito.

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La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de su Primer Despacho, llegó este miércoles a las sedes centrales del Mincul y de la BNP. La fiscal adjunta provincial Jhannice Bastidas Arroyo lideró el operativo. El objetivo fue recabar documentación sobre ambas contrataciones para determinar si revisten carácter penal.

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La intervención se dio después de que el portal Lima Gris revelara el caso. Según esa investigación, las dos mujeres habrían sido favorecidas por su cercanía política con el ministro Alberto Beingolea, también vinculado al PPC. El medio sostuvo que ninguna de las dos contaba con experiencia afín a los cargos que ocuparon.

Los tiempos de la designación llamaron la atención de los investigadores. Aguayo Morales asumió la gerencia general de la BNP el 6 de agosto. Ese nombramiento se dio apenas tres días después de que la funcionaria registrara una visita personal al despacho de Beingolea, en la sede de San Borja.

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Aguayo Morales gana S/15,600 al mes y tiene un proceso abierto por cohecho en la ATU

Aguayo Morales percibe un sueldo mensual de S/15,600 por su cargo en la Biblioteca Nacional. Su trayectoria profesional, sin embargo, se concentró en el sector inmobiliario. No registró experiencia previa en gestión bibliotecaria, de acuerdo con la información recogida por Lima Gris.

La funcionaria también mantiene un proceso abierto en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Se le investiga por presunto cohecho pasivo impropio y negociación incompatible. Ese caso proviene de su paso por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Renunció a esa entidad un día antes de asumir oficialmente su nuevo puesto en el sector Cultura.

Su madre, Morales Morote, ingresó al despacho ministerial bajo otro esquema de contrato. Lima Gris reportó que recibirá S/32,500 en total por 145 días de trabajo, monto equivalente a unos S/6,500 mensuales. El portal indicó, además, que la funcionaria no cuenta con grados académicos ni títulos profesionales registrados ante la Sunedu.

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