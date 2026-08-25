Galarreta a López Aliaga por criticar a Fujimori: “No me sorprende (...) Su estilo no ayudó en la campaña”

El premier sostuvo que las discrepancias entre los ministros no representan una crisis. | Composición LR | Composición LR

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, le respondió a Rafael López Aliaga por la crítica que hizo contra la presidenta Keiko Fujimori al cuestionar las primeras decisiones de su Gobierno y advirtió que no quiere que la actual mandataria se convierta en una Dina Boluarte dos. Galarreta recordó que fueron precisamente las declaraciones que RLA hizo las que lo hicieron descender en las encuestas presidenciales.

"Conociendo su estilo que no lo ayudó mucho en la campaña, no me sorprendió. Creo que es una opinión que no corresponde a la realidad. No se puede hacer como plantea", declaró.

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"Yo prefiero seguir coordinando con los parlamentarios senadores y diputados de Renovación que he visto bastante voluntad de ser una oposición responsable", agregó Galarreta en entrevista con Milagros Leiva.

Cabe recordar que López Aliaga dijo en una entrevista con el medio digital CTV que hay una falta de medidas inmediatas frente a la inseguridad ciudadana. El líder de Renovación Popular pidió a la mandataria aplicar un shock de seguridad y advirtió que no quiere que el Gobierno de Fujimori siga el mismo rumbo que la gestión de Dina Boluarte.

Por eso Galarreta optó por diferenciar al líder de Renovación Popular de los parlamentarios de su organización política.

Galarreta intenta minimizar las diferencias dentro del gabinete

Durante la entrevista con Milagros Leiva, Galarreta también respondió a las versiones sobre supuestas diferencias dentro del gabinete de Keiko Fujimori. El premier sostuvo que las discrepancias entre los ministros no representan una crisis y aseguró que el Ejecutivo mantiene una agenda común, pese a las posiciones enfrentadas que han quedado expuestas en las últimas semanas.

"Yo hablo con todos los ministros permanentemente, cuando dicen 'oye hay discusión', no hay ninguna discusión, hay opiniones. El gabinete está absolutamente sólido. Pueden haber opiniones diferentes en un par de temas pero los temas de la agenda son enfrentar la criminalidad y el fenómeno de El Niño", refirió.

Galarreta también fue consultado por las versiones sobre una eventual distancia entre Keiko Fujimori y sus principales aliados políticos, luego de que llamara mucho la atención la ausencia de Miguel Torres en una presentación de la mandataria.

"Si quieren ir por ahí están yendo mal (...) Dicen que no estuvo Miki Torres en la presentación pero yo estuve con él. Hemos mostrado durante casi 10 años que los tres somos casi un triunvirato de amistad y tenemos la misma visión de país. No salgo a aclarar tonterías", puntualizó.