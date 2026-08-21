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Gobierno de Keiko Fujimori oficializa ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú

Tras ganar la segunda vuelta presidencial, Fujimori visitó a Velarde en las instalaciones del BCRP para solicitarle que continuara en el cargo, un pedido que fue aceptado.

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El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó la permanencia de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por un periodo de cinco años.

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La resolución suprema Nº 258-2026-PCM lleva la firma de Keiko Fujimori, como presidenta; la de Luis Galarreta, como presidente del Consejo de Ministros; y la de Elmer Cuba, como ministro de Economía y Finanzas.

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Tras ganar la segunda vuelta presidencial, Fujimori visitó a Velarde en las instalaciones del BCRP para solicitarle que continuara en el cargo, un pedido que fue aceptado.

"Quiero agradecerle por haber venido al BCRP personalmente, me siento honrado por el pedido que me ha hecho. Y, si en otras circunstancias no hubiera tal vez aceptado, quisiera hacerlo con mucho gusto y pienso dedicarme lo más rápido posible a cumplir con la tarea que me está encargando. Muchas gracias, Keiko, por la asignación, muy amable", dijo el economista a la prensa.

Por su parte, Fujimori recordó que el nuevo Congreso bicameral tendrá la responsabilidad de designar a cuatro integrantes del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, entre ellos a quien ejercerá la presidencia de la institución.

En ese contexto, sostuvo que los resultados alcanzados por el BCRP en el control de la inflación y la estabilidad monetaria justifican la continuidad de Velarde, a quien atribuyó el desempeño de la entidad durante los últimos años.

Julio Velarde preside el Banco Central de Reserva desde 2006 y ha sido ratificado en el cargo por gobiernos de distintas orientaciones políticas.

Durante su gestión, la entidad ha enfrentado episodios como la crisis financiera internacional de 2008, la pandemia de la COVID-19 y recientes periodos de incertidumbre política, manteniendo como objetivo principal la estabilidad monetaria y el control de la inflación. Con su continuidad para el periodo 2026-2031, el nuevo Gobierno apuesta por preservar esa línea de conducción y reforzar la confianza de los mercados e inversionistas.

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