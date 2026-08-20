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Transportistas cuestionan reunión con Keiko Fujimori porque no todos fueron invitados para abordar atentados: "No nos han pasado la voz"

Martín Ojeda, vocero del transporte interprovincial, afirmó que la presidenta Keiko Fujimori se reunirá este sábado con un solo gremio y pidió que se convoque a todas las organizaciones del sector ante el incremento de ataques.

Transportistas esperan una reunión con todo el sector para abordar los constantes ataques extorsivos.
Transportistas esperan una reunión con todo el sector para abordar los constantes ataques extorsivos. | Composición LR
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Los atentados contra empresas de transporte interprovincial continúan generando preocupación entre los representantes del sector. En ese contexto, Martín Ojeda cuestionó que no todos los gremios hayan sido convocados a la reunión que la presidenta Keiko Fujimori sostendría este sábado para abordar la inseguridad que afecta a los transportistas.

El vocero del gremio de transporte interprovincial señaló que tiene conocimiento de que la mandataria se reunirá con representantes de la Corporación Nacional de Empresas de Transportes (CONET), liderada por Julio Rau Rau. Sin embargo, sostuvo que una problemática de esta magnitud debería ser discutida con todas las organizaciones que representan al sector.

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"Tenemos conocimiento de que la presidenta va a hacer una reunión el sábado. No nos han pasado la voz. Aprovecho para decirle que cuando una institución gremial se convierte en política es un craso error, se desnaturaliza", manifestó Ojeda.

El dirigente pidió que el Gobierno amplíe la convocatoria y permita que los distintos gremios participen en la discusión sobre las medidas que se implementarán frente a los ataques.

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Ministro de Transportes convocó a reunión para este viernes

Ojeda confirmó que el ministro de Transportes, Rafael Rey, convocó a los representantes del transporte interprovincial a una reunión para este viernes a las 4 p. m. El encuentro tendrá como objetivo abordar tres problemas que afectan actualmente al sector: la inseguridad, la devolución del subsidio al combustible y la escasez de conductores.

"Nos ha llamado el ministro Rafael Rey para citarnos este viernes a las 4 p. m. para una reunión de coordinación sobre tres puntos básicos que tenemos: el tema de la inseguridad, el problema de la devolución del subsidio del combustible y la escasez de conductores", declaró en RPP.

La convocatoria del titular del MTC se produce luego de una serie de ataques registrados contra empresas de transporte interprovincial en las últimas semanas, entre ellos el reciente atentado contra un bus de Cruz del Sur.

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Atentados contra transportistas ya superan los registrados en todo 2025

La situación de inseguridad también se refleja en las cifras proporcionadas por el representante gremial. Ojeda indicó que, hasta el 31 de julio de 2026, se contabilizaron 113 atentados contra transportistas, mientras que durante todo el 2025 se registraron 107 casos.

Es decir, en apenas los primeros siete meses de este año ya se superó el número total de ataques reportados durante todo el año pasado.

Asimismo, señaló que durante los últimos dos meses se han producido 19 atentados contra más de siete empresas vinculadas al transporte interprovincial, una situación que, según sostuvo, requiere una respuesta inmediata de las autoridades.

Ante este escenario, Ojeda precisó que los gremios no solicitarán la salida de ninguna autoridad, pero sí exigirán que la Policía Nacional fortalezca sus labores de prevención y protección a las empresas y trabajadores del sector.

El dirigente consideró que la reunión con la presidenta debería incorporar a los diferentes gremios para que las decisiones frente a la inseguridad no se adopten únicamente con una organización del transporte.

"Lo que queremos es que se escuche a todos los gremios", sostuvo Ojeda, al insistir en la necesidad de una convocatoria amplia ante el incremento de los atentados.

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