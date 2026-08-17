Se necesitan S/2.255 millones para terminar 12 obras para afrontar los impactos de El Niño

Obras inconclusas. La ANIN requiere S/2.255 millones para culminar 12 proyectos de prevención frente al Fenómeno El Niño.

Obras inconclusas. La ANIN requiere S/2.255 millones para culminar 12 proyectos de prevención frente al Fenómeno El Niño.

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La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) reconoce que necesita S/2.255 millones para la construcción de 12 obras consideradas prioritarias, como drenaje pluvial, protección de ríos y control de quebradas, ubicadas en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash e Ica. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), estas regiones se encuentran en riesgo muy alto por el fenómeno El Niño en curso.

La advertencia coincide con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). La directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica, Grinia Ávalos Roldán, explicó a La República que las lluvias podrían ubicarse muy por encima de sus niveles normales en la costa norte y alcanzar su mayor intensidad a partir del último trimestre de 2026.

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La situación preocupa porque las principales obras de prevención debieron ejecutarse tras el Niño Costero de 2017. Aquel desastre dejó pérdidas superiores a US$ 4.000 millones y motivó la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad que luego fue absorbida por la ANIN con la promesa de acelerar los proyectos pendientes. Eso no sucedió.

PIURA, NUEVE AÑOS DESPUÉS

El 27 de marzo de 2017, tras 15 horas continuas de lluvia, el río Piura se desbordó e inundó Catacaos, Castilla, Cura Mori y el centro de la ciudad. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), más de 427 mil personas fueron afectadas y otras 97 mil quedaron damnificadas.

Casi una década después, el riesgo persiste. El arquitecto y urbanista Julio Gianella Silva sostuvo que el cauce del río acumula hoy cerca de cuatro metros adicionales de sedimentos, lo que convierte al puente Andrés Avelino Cáceres —declarado en mal estado por la Municipalidad Provincial de Piura— en un punto vulnerable si ocurre un desborde.

Para evitar una catástrofe similar, en 2021 se inició en Sullana uno de los principales proyectos de drenaje pluvial con una inversión de más de S/615 millones. Cinco años después, registra apenas un avance físico del 10,8%. ANIN requiere una inyección adicional de S/80 millones. La obra es ejecutada por la empresa argentina Benito Roggio e Hijos bajo la modalidad Gobierno a Gobierno y su culminación está prevista para noviembre de 2029.

En Talara, el drenaje pluvial precisa de otros S/70 millones. El proyecto, cifrado en más de S/300 millones y ejecutado por el Consorcio S&P, integrado por la china Sinohydro Buró & Co. y la peruana Proyecta, alcanza un avance del 35,4% y concluiría a fines de 2029. Se inició en mayo de 2023.

La situación es aún más crítica en Paita. La obra registra 0% de ejecución física, está en etapa de diseño y la fecha prevista de entrega es abril de 2030.

Para el especialista Julio Gianella, varias de estas intervenciones responden a un enfoque equivocado: "El Canal Vía de Sullana funcionó durante décadas, tras su construcción, pasado el Meganiño de 1982-1983. Lo que correspondía era mantenerlo, limpiarlo y ampliar algunos tramos, no reemplazarlo por una obra mucho más costosa", expresó.

Efectivamente, en Piura, la obra se ha convertido en un botadero de basura.

Obras pendientes. Doce proyectos considerados prioritarios por la ANIN para reducir los riesgos frente al Fenómeno El Niño requieren recursos adicionales para su ejecución. | Infografía: La República

TRUJILLO Y EL MAYOR SOBRECOSTO

En marzo de 2017, la quebrada San Ildefonso se desbordó siete veces e inundó distritos como El Porvenir, Florencia de Mora y Víctor Larco, además del centro histórico de Trujillo, en La Libertad. Indeci reportó entonces más de 300 mil personas afectadas y otras 53 mil damnificadas.

Hoy, el proyecto destinado a controlar esa quebrada concentra el mayor sobrecosto de toda la cartera prioritaria de la ANIN. La obra, ejecutada por el Consorcio Besalco Stracon, fue diseñada con un presupuesto de S/222 millones. Actualmente la inversión supera los S/1.292 millones: un incremento cercano al 500%.

Aunque registra un avance físico del 70,8%, la propia ANIN advierte que necesita otros S/400 millones para evitar nuevas paralizaciones en varios frentes de trabajo.

La Contraloría también detectó un perjuicio económico de S/16,3 millones. Según un informe de auditoría, cinco funcionarios enfrentan presuntas responsabilidades penales, civiles y administrativas por aprobar acuerdos sin sustento técnico que redujeron multas, ampliaron plazos y autorizaron pagos adicionales. El caso fue remitido a la Procuraduría Anticorrupción.

UNA BRECHA DE S/ 2.255 MILLONES

El caso de Piura y Trujillo no es aislado. Las 12 obras priorizadas por la ANIN enfrentan el mismo problema: falta de presupuesto.

La ANIN reconoció a La República que esos recursos debían destinarse a ejecutar los trabajos programados entre agosto y diciembre de 2026, con el objetivo de reducir parcialmente los riesgos frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La entidad también confirmó que varias contratistas suspendieron actividades desde agosto de 2025 por falta de pago de valorizaciones.

Más aún, admitió que existe un "riesgo alto" de perder parte de la inversión ya ejecutada.

"Las obras se encuentran con varios tramos o ventanas sin culminar o tramos de diques sin el revestimiento de la cara húmeda, lo que dificulta que la estructura cumpla el objetivo planteado", respondió la entidad a este diario.

Para el arquitecto Julio Gianella, dejar esos diques inconclusos incrementa considerablemente el riesgo de falla.

"Las defensas de tierra compactada son vulnerables frente a las hechas con roca. Las estructuras de enrocado construidas hace cuarenta años en Poechos siguen funcionando; muchos de los diques actuales podrían ser rebasados", explicó.

El especialista también cuestionó la calidad de parte de las intervenciones ejecutadas tras el Niño Costero de 2017 y recordó que varias obras de descolmatación quedaron nuevamente cubiertas de sedimentos pocos meses después de culminadas.

EL NORTE SIGUE ESPERANDO

La situación se repite en Lambayeque. La protección del río Motupe requiere S/260 millones adicionales y permanece suspendida con apenas un avance del 42,5%. En el río Zaña se necesitan otros S/250 millones para una obra que apenas supera el 26% de ejecución, mientras que el proyecto del río Olmos demanda S/380 millones adicionales y reporta un avance del 51,6%.

Los tres proyectos deberían concluir a fines de 2028.

En Chiclayo, el drenaje pluvial continúa con 0% de ejecución física y su culminación está prevista para febrero de 2031.

En Trujillo, el panorama es aún más extremo. El drenaje pluvial también registra 0% de avance y el cronograma oficial fija su entrega para mayo de 2035. En Tumbes, el drenaje pluvial tampoco ha comenzado y culminaría en marzo de 2029.

Este desalentador panorama no mejora en el centro y sur del país, donde está previsto un duro impacto del Niño.

En Áncash, la protección del río Lacramarca presenta un avance superior al 86%, pero la obra permanece suspendida por problemas legales, mientras la ANIN advierte sobre el deterioro de las defensas y el riesgo para varios puentes. En este caso hacen falta S/60 millones.

En Ica, el proyecto de control de la quebrada Cansas registra un avance del 58% y demanda otros S/290 millones para su conclusión.

"NO SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS"

La ingeniera Leane Arias Rojas, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres del Cenepred (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres), advierte que el escenario previsto para los próximos meses podría ser incluso más severo que el registrado en 2017.

"Ahora tenemos un Niño Costero en la zona norte y un Niño en el Pacífico Central ecuatorial. La combinación de ambos podría favorecer lluvias intensas en el norte", explicó.

La especialista añadió que Piura, Lambayeque y La Libertad concentran parte de la población más expuesta del país.

"No se han tomado las medidas preventivas necesarias. Tenemos más de siete millones 900 mil personas expuestas", señaló.

TRES AÑOS DESPUÉS

En julio de 2023, el Gobierno creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para reemplazar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), creada tras el Niño Costero de 2017.

El objetivo era acelerar la ejecución de las obras pendientes. Tres años después, el balance muestra un adverso resultado.

De las 194 intervenciones transferidas desde la ARCC, la ANIN reporta haber culminado únicamente 50 (el 26%). De ellas, 35 corresponden a instituciones educativas, seis a establecimientos de salud y apenas nueve a proyectos de protección frente a fenómenos climáticos.

Mientras tanto, las 12 obras que la propia entidad considera prioritarias para prevenir el próximo Fenómeno El Niño parece que serán parte de otra reconstrucción.