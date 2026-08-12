Científicos afirman que el gen neandertal aún moldea los músculos y las mandíbulas en los humanos modernos

La imagen muestra una reconstrucción de un neandertal en primer plano y de un Homo sapiens al fondo. Foto: Natural History Museum

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Los neandertales desaparecieron del registro fósil hace unos 40.000 años, pero parte de su legado genético continúa presente en millones de personas. Ahora, un estudio dirigido por investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y el Instituto Karolinska encontró una variante neandertal del receptor de la hormona de crecimiento que podría estar relacionada con una mayor masa muscular y pequeñas diferencias en la mandíbula y los dientes.

La investigación, publicada en Current Biology, combinó experimentos realizados en células con información genética y médica de más de un millón de personas. Los resultados sugieren que esta variante hace que las células respondan con mayor intensidad a la hormona de crecimiento. En las personas que la heredaron, el efecto parece traducirse en una cantidad ligeramente mayor de masa magra.

Una variante neandertal responde con más fuerza a la hormona de crecimiento

La hormona de crecimiento es producida por la hipófisis y participa en el desarrollo de los huesos y los músculos. Para ejercer sus efectos, necesita unirse a un receptor situado en la superficie de las células. Ese receptor está codificado por el gen GHR.

Los investigadores compararon versiones del receptor presentes en humanos actuales y en neandertales. Después introdujeron la variante de origen neandertal en células cultivadas en laboratorio y las expusieron a la hormona de crecimiento.

Las células con el receptor neandertal mostraron una respuesta más intensa y un crecimiento aproximadamente un 40% mayor que las células con la versión humana moderna. Sin embargo, esta cifra corresponde al experimento celular y no significa que las personas portadoras tengan un 40% más de músculo.

"Lo que más me sorprendió fue que dos tipos de evidencia muy diferentes contaran la misma historia", explicó Philipp Kanis, investigador del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. "Las células cultivadas en el laboratorio respondieron con mayor intensidad, mientras que los datos de más de un millón de personas mostraron señales del mismo efecto en el organismo. Es poco frecuente que la evidencia de laboratorio y la obtenida de poblaciones encajen de una manera tan clara".

El efecto también aparece en personas que viven hoy

La variante no está distribuida de manera uniforme entre las poblaciones humanas. Es mucho más frecuente en algunas poblaciones del sur y el este de Asia, donde puede encontrarse en alrededor de una quinta parte de las personas. En las poblaciones europeas, en cambio, su presencia ronda el 0,5%.

Los investigadores analizaron información de más de un millón de personas y encontraron que los adultos portadores tendían a presentar una masa corporal ligeramente mayor, asociada principalmente con una mayor cantidad de masa magra y no con más grasa. La diferencia fue pequeña, de aproximadamente 270 gramos de masa magra.

El equipo también estudió a miles de niños y no encontró diferencias relacionadas con la variante durante las primeras etapas del desarrollo. Esto sugiere que sus efectos podrían hacerse visibles principalmente durante la pubertad, cuando aumenta de forma importante la actividad de la hormona de crecimiento.

"Como practico CrossFit, me encantó descubrir que la genética neandertal y la masa muscular aparecían juntas en el mismo estudio", señaló Miriam Berreiter, investigadora del Instituto Karolinska. "Pero incluso un receptor neandertal de la hormona de crecimiento no sustituye al entrenamiento".

La herencia neandertal también está relacionada con la mandíbula

El estudio encontró además pequeñas diferencias anatómicas entre los portadores de la variante y quienes no la tienen. Entre ellas aparecen una rama mandibular ligeramente más corta, una mayor probabilidad de sobremordida y raíces dentales algo más cortas.

Estos rasgos guardan cierto parecido con características observadas en restos neandertales, aunque los investigadores advierten que la variante no convierte a una persona en más neandertal. Los cuerpos de aquellos humanos antiguos eran el resultado de numerosos factores genéticos y ambientales, no de un único gen.

"Es fascinante que un cambio genético heredado de los neandertales todavía pueda tener un efecto en el cuerpo humano actual", afirmó Hugo Zeberg, investigador del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. "Pero este es solo uno de los muchos factores genéticos que influyen en el crecimiento y la forma del cuerpo. Por sí solo, no puede explicar el cuerpo de los neandertales y, desde luego, no determina el aspecto general de una persona".

El hallazgo ofrece así una nueva mirada al legado de estos antiguos humanos. Aunque desaparecieron hace decenas de miles de años, algunas de sus variantes genéticas continúan influyendo, de manera pequeña pero medible, en determinados rasgos de quienes viven hoy.