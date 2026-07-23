China descubre el ámbar más antiguo del mundo: 385 millones de años del periodo Devónico

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Un grupo de paleontólogos descubrió en China los fragmentos de ámbar confirmados más antiguos encontrados hasta ahora. Los fósiles, con una antigüedad aproximada de 385 millones de años, pertenecen al periodo Devónico Medio y adelantan en unos 65 millones de años el registro anterior, lo que convierte al hallazgo en una pieza clave para comprender la evolución temprana de las plantas.

Además de establecer un nuevo récord, el estudio plantea que la capacidad de producir resinas protectoras apareció mucho antes de lo que se creía. Los análisis indican que estas sustancias pudieron ser generadas por plantas sin semillas, un grupo vegetal que existió antes de la aparición de las primeras plantas con semillas. La investigación fue publicada en la revista Science Advances.

Un hallazgo que cambia la historia del ámbar

Los investigadores analizaron cerca de 10 kilogramos de carbón procedente de una veta de la Formación Hujiersite, ubicada cerca de Hoxtolgay, en la región china de Xinjiang. Gracias al uso de luz ultravioleta localizaron pequeños grupos de ámbar incrustados en el carbón y, posteriormente, extrajeron manualmente 241 diminutos fragmentos con ayuda de un microscopio. La mayoría mide entre 0,1 y 0,5 milímetros, presenta tonos que van del amarillo pálido al marrón oscuro y algunos incluso contienen pequeñas burbujas. Bajo luz ultravioleta, estas piezas brillan con un intenso color azul.

"Nuestro ámbar de Hujiersite, verificado químicamente, representa el registro confirmado de ámbar más antiguo encontrado hasta ahora”, señalan en el estudio. Hasta este hallazgo, el ámbar confirmado más antiguo provenía del Carbonífero Superior y tenía unos 320 millones de años, por lo que el nuevo registro amplía considerablemente la historia conocida de este material fósil.

La resina apareció antes que las plantas con semillas

El equipo sometió las muestras a análisis mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier y cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Los resultados revelaron que la composición química del ámbar es muy similar a la de las resinas producidas por las coníferas actuales y fósiles.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental: cuando esta resina se formó, las plantas con semillas todavía no habían evolucionado. Por ello, los investigadores consideran que probablemente fue producida por progimnospermas, un grupo extinto de plantas sin semillas que dio origen a las plantas con semillas, o por licópsidos arborescentes, otro antiguo grupo de plantas vasculares. "Dada su antigüedad del Devónico Medio, lo más probable es que el ámbar de Hujiersite proceda de plantas sin semillas”.

Una pista sobre la evolución de las primeras plantas

El descubrimiento también ofrece nuevas pistas sobre la evolución de los mecanismos de defensa de las plantas. Los investigadores sostienen que la maquinaria bioquímica necesaria para producir resinas complejas basadas en terpenos ya existía en algunas plantas sin semillas millones de años antes de que aparecieran las espermatofitas.

Según los autores, es probable que estas primeras resinas sirvieran para sellar heridas y proteger a las plantas frente a infecciones por hongos o a los frecuentes incendios forestales de aquella época, más que para defenderse de insectos, ya que las evidencias de ataques de estos animales sobre plantas aparecen mucho después en el registro fósil.

"Comparte componentes químicos comparables con los ámbares de coníferas, lo que aporta información sobre la evolución temprana de la biosíntesis de resinas basadas en terpenos en las plantas vasculares. Si esta interpretación es correcta, el ámbar de Hujiersite representaría la resina fósil más antigua conocida producida por plantas sin semillas”, comparten los científicos.