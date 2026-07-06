Keiko Fujimori se reunirá con Julio Velarde para definir su posible continuidad en el BCRP
El encuentro, programado para la tarde de este lunes, se enmarca en la agenda de Fujimori tras su proclamación y enfatiza la importancia de Velarde en la gestión económica del país.
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La presidenta electa para el periodo 2026-2031, Keiko Fujimori, sostendrá este lunes por la tarde una reunión con Julio Velarde para conversar sobre su eventual permanencia al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), cuyo actual mandato culmina el próximo 28 de julio.
El encuentro forma parte de la agenda que viene desarrollando Fujimori tras su proclamación oficial y fue confirmado por Miguel Torres, segundo vicepresidente de Fuerza Popular. En declaraciones a Panamericana, el dirigente señaló que la continuidad de Velarde es una de las prioridades de la mandataria electa y expresó su confianza en que ambas partes puedan llegar a un entendimiento.
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"Es un pedido que la presidenta electa ya ha manifestado. Confío en que podrán conversarlo y sería una buena noticia", indicó.
La posibilidad de que Velarde continúe en el cargo ya había sido anticipada por Fujimori. Recordemos que el pasado 22 de junio anunció que, una vez concluido el conteo oficial de actas realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), buscaría reunirse con el economista para abordar el tema.
Semanas atrás, el propio Velarde señaló que inicialmente pensaba dejar el cargo tras un breve periodo de transición. Sin embargo, reconoció que evaluaría una eventual propuesta para seguir al frente de la entidad. "Si me lo ofrecen, debería pensarlo. No voy a decir que no ahora ni que sí; tendría que evaluarlo", manifestó.
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No obstante, recordó que la designación del presidente del BCRP depende del próximo Gobierno y requiere la ratificación del Senado, por lo que evitó pronunciarse sobre una decisión definitiva.
Tras esas declaraciones, Fujimori afirmó que la disposición mostrada por Velarde había sido recibida con optimismo, tanto por los mercados financieros como por la ciudadanía, al considerar que su permanencia contribuiría a mantener la confianza en la conducción económica del país.