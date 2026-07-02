Es falso que diputados de Juntos por el Perú hayan reconocido a Keiko Fujimori como presidenta electa: comunicado viral fue desmentido por el partido

LO FALSO:

Diputados de Juntos por el Perú han reconocido el triunfo de Keiko Fujimori a través de un comunicado oficial.

LO VERDADERO:

Juntos por el Perú, a través de sus redes sociales y las de su vocero, Ernesto Zunini, desmintió el documento.

Recientemente, se ha difundido en redes sociales un supuesto comunicado atribuido a Juntos por el Perú, en el que se afirma que la organización reconoce a Keiko Fujimori como presidenta electa y manifiesta su respeto por la voluntad popular expresada en los resultados de las elecciones. Asimismo, el documento señala que el partido realizará una labor legislativa orientada a la defensa de la democracia y promoverá reformas en materia de seguridad, economía y empleo.

Imagen viralizada en redes sociales. Foto: Redes sociales

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y supera las 736 reacciones, 202 comentarios y 62 compartidos.

Uno de los posts con más alcance. Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

El mismo día en que se difundió el comunicado, el 30 de junio, Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, indicó a través de sus redes sociales que no era auténtico: “Este documento es FALSO, no existe un pronunciamiento a nombre de la bancada de diputados de Juntos por el Perú”.

Zunini desmintió el comunicado atribuido a Juntos por el Perú. Foto: Ernesto Zunini - X

Poco después, la página oficial de la organización política realizó una publicación en la que pidió a la ciudadanía “no dejarse sorprender por comunicados falsos”.

Juntos por el Perú también desmintió el comunicado viralizado. Foto: Juntos por el Perú - Facebook

Juntos por el Perú ya había desmentido contenido similar en el pasado

Esta no es la primera vez que en redes sociales se viraliza un documento falsamente atribuido a Juntos por el Perú. El caso más reciente ocurrió hace un par de semanas, cuando se difundió otro supuesto comunicado en el que se “reconocían y aceptaban los resultados limpios y transparentes de las elecciones” y en el que, además, la organización política “extendía su reconocimiento a la nueva presidenta electa, Keiko Fujimori”. Sin embargo, el partido desmintió el viral en dicha ocasión también.

Documento similar viralizado semanas atrás. Foto: Facebook

Juntos por el Perú también desmintió el documento pasado. Foto: Facebook

Conclusión

En síntesis, es falso que Juntos por el Perú haya emitido un comunicado en el que afirma que sus diputados reconocen la victoria de Keiko Fujimori en las elecciones. El partido desmintió el documento a través de sus canales oficiales y precisó que no existe ningún pronunciamiento sobre el tema.