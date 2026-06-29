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Política

JNE proclama a Keiko Fujimori como ganadora en Ancón, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra y Santa Rosa

El JEE Lima Norte 3 proclama a Keiko Fujimori como ganadora con 382,752 votos sobre el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien obtuvo 273,608 votos.

JEE Lima Norte 3 proclama a Keiko Fujimori como ganadora en sus jurisdicción.
JEE Lima Norte 3 proclama a Keiko Fujimori como ganadora en sus jurisdicción. | JNE
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Resultados JEE Lima Norte 3

Durante la audiencia, los magistrados Alejandro Reynoso, Marco Antonio Yaipén y Francisco Villacorta, quienes integran el JEE Lima Norte 3, oficializaron los resultados de la segunda vuelta presidencial en cinco distritos, donde Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo 382,752 votos frente a los 273,608 de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). En estas circunscripciones, de un total de 877,354 electores hábiles, acudieron a las urnas 701,291 ciudadanos.

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Fuerza Popular registró 138,417 votos sobre Juntos por el Perú, agrupación política que obtuvo 84,175. Además, hubo un total de 222,592 votos válidos, 13,820 nulos y 1,064 en blanco.

Puente Piedra

Fuerza Popular alcanzó 110,210 votos frente a los 86,257 de Juntos por el Perú. De acuerdo con el JNE, se registraron 196,467 votos válidos, 12,344 nulos y 1,258 en blanco.

Carabayllo

Fuerza Popular obtuvo 105,787 votos y Juntos por el Perú 82,005. Del mismo modo, se contabilizaron 187,792 votos válidos, 12,153 nulos y 1,017 en blanco.

Ancón

Fuerza Popular sumó 20,336 votos contra los 14,841 de Juntos por el Perú, con 35,177 votos válidos, 2,114 nulos y 192 en blanco.

Santa Rosa

Fuerza Popular logró 8,002 votos frente a los 6,330 de Juntos por el Perú. El JEE señaló que hubo un total de 14,332 votos válidos, 880 nulos y 89 en blanco.

Resultados en Ica

Fuerza Popular ganó en Ica con el 51.938% de los votos, superando a Juntos por el Perú, que obtuvo el 48.062%. Los resultados fueron validados por el Jurado Electoral Especial Ica, presidido por el magistrado Luis Alberto Leguía Loayza.

De los 713,997 electores hábiles, votaron 576,326 personas. Fuerza Popular sumó 282,464 votos y Juntos por el Perú 261,383. Además, se registraron 29,110 votos nulos (5.051%) y 2,265 votos en blanco (0.584%).

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