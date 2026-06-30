"Ya se empiezan a cumplir las profecías catastróficas": Mirko Lauer alerta sobre los efectos del cambio climático

Ya se empiezan a cumplir las profecías catastróficas | La República | Alejandro Céspedes usando Nano Banana AI

Ya se empiezan a cumplir las profecías catastróficas | La República | Alejandro Céspedes usando Nano Banana AI

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El periodista y columnista Mirko Lauer advirtió que los efectos del cambio climático ya no pertenecen al terreno de las proyecciones científicas, sino que empiezan a manifestarse con fuerza en distintas partes del mundo. En su más reciente columna de opinión, sostuvo que "ya se empiezan a cumplir las profecías catastróficas" formuladas hace décadas por los especialistas que alertaban sobre el calentamiento global.

Lauer señala que el planeta ha ingresado en un escenario marcado por fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Como ejemplo menciona las temperaturas récord registradas este verano en varios países de Europa, especialmente en Francia, y el riesgo de que el Perú afronte un nuevo episodio de El Niño Costero, con consecuencias sobre el clima y la economía nacional.

Mirko Lauer: "El clima está volviéndose errático"

En su análisis, el periodista afirma que el calentamiento global ya produce cambios visibles en el comportamiento del clima.

"El clima está volviéndose errático, la temperatura está aumentando y los niveles del mar están subiendo", sostiene.

Para Lauer, estos procesos ocurren a una velocidad mayor de la prevista hace algunos años y amenazan con intensificarse en las próximas décadas si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Perú enfrenta riesgos por un posible Niño Costero

El columnista advierte que el Perú podría experimentar un invierno menos frío de lo habitual, acompañado por lluvias intensas asociadas a un eventual Fenómeno de El Niño Costero.

Según explica, este escenario afectaría principalmente dos sectores estratégicos para la economía nacional:

La agricultura, debido a las inundaciones y alteraciones climáticas.

La pesca, por el aumento de la temperatura del mar y los cambios en los ecosistemas marinos.

A su juicio, ambos sectores podrían sufrir impactos que repercutan en el crecimiento económico del país.

Críticas a la respuesta internacional

Lauer también cuestiona la eficacia de las Conferencias de las Partes (COP) organizadas por las Naciones Unidas desde 1995.

En su opinión, los compromisos asumidos por los principales países emisores de gases contaminantes han sido insuficientes o, en muchos casos, simplemente incumplidos, lo que ha contribuido a agravar la crisis climática.

Asimismo, critica el avance del negacionismo frente al cambio climático y menciona especialmente la postura del actual gobierno de Estados Unidos, al que responsabiliza de debilitar los esfuerzos internacionales para enfrentar el calentamiento global.

Una advertencia sobre el futuro

Para Mirko Lauer, la discusión ya no gira únicamente en torno a prevenir el cambio climático, sino a responder a una emergencia cuyos efectos comienzan a sentirse en distintos continentes.

El periodista concluye que los intereses vinculados a los combustibles fósiles continúan frenando la transición hacia energías renovables, mientras los fenómenos extremos se vuelven cada vez más frecuentes y severos, afectando tanto a países desarrollados como a economías vulnerables como la peruana.