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Keiko Fujimori tras culminar conteo: "Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad"

Durante declaraciones a la prensa, Keiko Fujimori señaló que no descarta dialogar con Roberto Sánchez y otros políticos que hayan postulado a la presidencia.

Keiko Fujimori, lideresa de de Fuerza Popular
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"Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad", señaló la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por medio de redes sociales.

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Tras conocerse que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha llegado al 100% del conteo de votos, la lideresa de Fuerza Popular indicó que se encuentra “más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos".

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De igual manera, al salir de su domicilio y dirigirse a los medios de comunicación, Fujimori reiteró que, aunque el proceso técnico ha concluido, se encuentra a la espera de la proclamación oficial.

Además, reconoció el escenario de división que vive el Perú tras la contienda. "Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados", señaló. En esa línea, no descartó dialogar con Roberto Sánchez u otras fuerzas políticas que participaron en la elección.

Sobre los pasos inmediatos a seguir, la lideresa del partido naranja mencionó que ya tiene los perfiles para su próximo gabinete, aunque prefirió mantener los nombres bajo reserva.

Fujimori también señaló que recuperaría el orden en el país y tomaría medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño.

Proclamación de resultados será el 3 de julio

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que la proclamación presidencial sería este viernes. "Estimamos que el próximo viernes 3 de julio proclamaríamos la segunda vuelta, conforme vienen desarrollándose todas las incidencias procesales", manifestó.

Burneo explicó que este anuncio llega antes de lo previsto, considerando la complejidad del proceso. Detalló que, entre el jueves 25 y el sábado 27 de junio, los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizarán las proclamaciones correspondientes a nivel local.

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