LO FALSO:

Reciente video muestra el traslado de puneños a Lima para marchar por el supuesto “fraude electoral” en las Elecciones Generales 2026.

LO VERDADERO:

Una búsqueda inversa del material con Google Lens permitió comprobar que no es reciente ni está vinculado a las EG 2026, sino que data de enero de 2023 y muestra la partida de manifestantes de Puno hacia la denominada 'Toma de Lima', una protesta realizada contra el gobierno de Dina Boluarte.

En la última semana, usuarios de Facebook e Instagram viralizaron un video en el que se observa a un grupo de ciudadanos reunidos junto a varios buses. Según las publicaciones, se mostraría el traslado de puneños hacia Lima para participar en la reciente marcha contra un presunto “fraude electoral” en el contexto de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Variantes del mismo contenido. Fotos: Redes sociales

Falsa narrativa difundida con los videos. Capturas: Redes sociales

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y, hasta el cierre de esta nota, supera las 88.000 reproducciones, 5.400 reacciones, 1.900 comentarios y 1.000 compartidos.

Publicación con más alcance en redes sociales. Capturas: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Si bien el video viralizado es auténtico, no está relacionado con las Elecciones Generales 2026 ni con las movilizaciones recientes. Una búsqueda inversa realizada con Google Lens permitió comprobar que el material tiene más de tres años de antigüedad.

Medios de comunicación como Radio Juliaca (regional) y El Ciudadano (Chile) difundieron el mismo y otros registros del hecho entre el 17 y el 19 de enero de 2023. En estos se observa una multitud, en su mayoría con sombreros, alrededor de una fila de cinco buses de la empresa de transportes Julsa (uno de color celeste y cuatro blancos).

Búsqueda inversa lleva a una publicación del 17 de enero de 2023 (Radio Juliaca, Perú). Foto: Radio Juliaca - Web

Búsqueda inversa lleva a una publicación del 19 de enero de 2023 (El Ciudadano, Chile). Foto: El Ciudadano - Facebook

De acuerdo con los medios, las escenas corresponden a la partida de ciudadanos de Azángaro e Ilave (Puno) rumbo a Lima para participar en la denominada 'Toma de Lima', una movilización nacional realizada en enero de 2023. Entre sus principales demandas figuraban la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. Además, la protesta estuvo marcada por pedidos de justicia por las muertes ocurridas durante las manifestaciones y, en algunos sectores, por el pedido de una nueva Constitución.

Incluso, en febrero de 2023, medios como La República volvieron a abordar el tema debido a una nueva convocatoria de movilización en Lima para inicios de marzo. En dichas coberturas se emplearon imágenes que retrataban la primera llegada de los manifestantes puneños a la capital.

Búsqueda inversa lleva a una publicación del 27 de febrero de 2023 (La República). Foto: La República - Web

La comparación entre las fotografías y videos difundidos en 2023 y el clip que actualmente circula en redes sociales revela varias coincidencias: el color y la empresa de los buses, los mismos edificios de fondo, la presencia de personas con sombrero, entre otros. Esto permite concluir que se trata del mismo acontecimiento. Por tanto, es incorrecto afirmar que el video sea reciente y muestre a ciudadanos puneños trasladándose a Lima para participar en una marcha contra un supuesto “fraude electoral”.

Conclusión

En síntesis, un video viral difundido en Facebook e Instagram no muestra el traslado reciente de puneños a Lima para participar en una marcha contra un supuesto “fraude electoral” tras la segunda vuelta de las EG 2026. Si bien el registro es auténtico, data de inicios de 2023 y muestra la partida de manifestantes de Puno hacia la denominada 'Toma de Lima', una protesta realizada contra el gobierno de Dina Boluarte.