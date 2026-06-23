Es falso que Juntos por el Perú haya reconocido una victoria de Keiko Fujimori mediante un comunicado

A medida que continúa el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, comenzó a circular en redes sociales un supuesto comunicado atribuido a Juntos por el Perú. El documento, fechado el 16 de junio de 2026, afirma que la organización política ‘reconoce y acepta los resultados limpios y transparentes’ de la elección y extiende su ‘reconocimiento a la nueva Presidenta electa de la República, Keiko Fujimori’.

Publicación viralizada

La publicación se viralizó en Facebook, X y grupos de mensajería instantánea, donde fue presentada como una posición oficial de la agrupación que postula a Roberto Sánchez. Sin embargo, la información es falsa.

El partido desmintió oficialmente el documento

PerúCheck se comunicó con Ernesto Zunini, diputado electo y vocero de Juntos por el Perú, quien confirmó que el comunicado no fue emitido por la organización política. ‘Dicho comunicado es falso’, señaló a este medio.

La desmentida también fue realizada públicamente por el propio Zunini durante una entrevista en el programa 'Arde Troya', de Juliana Oxenford, en La República, el 16 de junio. En ese espacio afirmó:

“Es completamente falso. Y justo acaba de aclararse en la página de Juntos por el Perú”.

Juntos por el Perú publicó una aclaración en sus redes oficiales

La organización política también utilizó sus canales oficiales para desmentir el contenido viral. El 16 de junio, la página oficial de Facebook de Juntos por el Perú publicó una advertencia en la que señaló que el supuesto comunicado era falso y que no había sido emitido por el partido.

Aclaración de JP

La aclaración se produjo pocas horas después de que la imagen comenzara a circular masivamente en redes sociales, donde era compartida como si se tratara de una posición oficial frente a los resultados electorales.

Un artículo de Expreso también fue utilizado para alimentar la narrativa

Durante la verificación, PerúCheck identificó que algunos usuarios compartieron una nota publicada por el diario Expreso titulada ‘Juntos por el Perú reconoce triunfo de Keiko Fujimori’, en la que se atribuyen declaraciones al secretario general de la organización política, Ernesto Zunini.

Según el artículo, Zunini habría señalado que su agrupación respetaría el resultado final del proceso electoral una vez culminado el conteo oficial de la ONPE. La publicación también recoge expresiones como: ‘No va a haber una práctica sistemática de censura buscando la obstrucción’ y afirma que el dirigente tomó distancia de las denuncias de fraude promovidas por otros sectores.

Artículo de Expreso

Sin embargo, la existencia de esta publicación no valida el comunicado viral difundido en redes sociales. El documento que circula atribuye a Juntos por el Perú una posición institucional específica, incluido el reconocimiento de Keiko Fujimori como ‘presidenta electa’, contenido que fue desmentido por la propia organización política.

Conclusión

El supuesto comunicado en el que Juntos por el Perú reconoce una victoria de Keiko Fujimori no fue emitido por la organización política. Este medio confirmó con el vocero y diputado electo Ernesto Zunini que el documento no es original. Además, el partido desmintió públicamente su autenticidad a través de sus canales oficiales el 16 de junio. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.