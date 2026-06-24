Elecciones van llegando a su fin: Jurados Electorales Especiales iniciarán proclamación de resultados de la segunda vuelta

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Las Elecciones Generales 2026 van llegando a su etapa final. En conferencia de prensa, la secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yésica Clavijo, anunció que la institución se encuentra a la espera de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) proclamen los resultados en sus respectivas jurisdicciones para, posteriormente, proclamar de manera definitiva al ganador de estos comicios.

“En las próximas horas, los Jurados Electorales Especiales van a iniciar la programación de sus proclamaciones descentralizadas. Inmediatamente culminen los jurados electorales especiales de etapa, pasaremos nosotros a la proclamación centralizada”, declaró Clavijo.

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Además, Clavijo hizo un llamado a respetar los resultados de las elecciones generales. Esta declaración llega un día después de que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunciara que no reconocería un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

“Es importante dar el respeto que requiere la población. Buscamos garantizar que estas elecciones reflejen la elección popular. Todas las audiencias del JNE han sido de carácter público. (…) El Jurado Nacional de Elecciones, en toda esta etapa que puede parecer de un tiempo dilatado, ha buscado cumplir con todas las garantías. Desearíamos hacerlo de manera más célere, pero todos los escritos presentados merecen ser llevados a audiencia”, señaló.

Los resultados dan como virtual presidenta a Keiko Fujimori. De acuerdo con el conteo oficial de la ONPE al 99,87%, la diferencia entre la candidata de Fuerza Popular y Roberto Sánchez supera los 44.000 votos. Al cierre de esta nota, solo quedan 120 actas pendientes de ser enviadas al JEE.

Estas 120 actas se distribuyen entre 113 correspondientes al territorio nacional y siete provenientes del extranjero. En el Perú, Lima y Piura son las regiones con mayor cantidad de actas impugnadas pendientes de resolución, con 91 y 12, respectivamente. Les siguen Ucayali, con cuatro; Huancavelica, con dos; y Áncash, Huánuco, Pasco y Tumbes, con una cada una.

En el extranjero, las siete actas se reparten entre dos continentes: América, con cinco, y Europa, con dos. En el continente americano, Chile y Estados Unidos cuentan con dos actas pendientes de resolución cada uno, mientras que la restante corresponde a Argentina. En Europa, las dos actas impugnadas provienen de España.

Sánchez y Fujimori se pronuncian en las horas finales del proceso electoral

Desde Juntos por el Perú y Fuerza Popular, los representantes realizan sus últimos movimientos en esta contienda. Luego de que Roberto Sánchez anunciara que no reconocerá un eventual gobierno fujimorista, la candidata de Fuerza Popular señaló que no respondería directamente al candidato de Juntos por el Perú.

“Yo entiendo cómo se puede sentir, yo he estado en el otro lado en tres oportunidades”, dijo Fujimori. Además, aseguró que había aceptado los resultados en tres oportunidades, una afirmación que contrasta con la experiencia de 2021, cuando Fujimori y Fuerza Popular denunciaron la existencia de un presunto fraude sistemático en su contra, una acusación que no fue probada.

Por su parte, Sánchez buscó justificar su cambio de discurso. Luego de haber señalado en el pasado que aceptaría los resultados, el candidato de Juntos por el Perú indicó que su posición de no aceptar un eventual mandato de Keiko Fujimori está “amparada por la ley”.

“La ley dice que hay viabilidad. Es más: después de que se cuenten los peruanos en el exterior, hay otro estado para impugnar esa decisión. Nosotros no esperamos a que acabe, nosotros lo hacemos ya. Lo que queremos es que se declaren los resultados con transparencia”, señaló Sánchez.

Otro golpe para Juntos por el Perú

En línea con la próxima proclamación de los Jurados Electorales Especiales, dos pedidos de nulidad presentados por Juntos por el Perú sobre mesas de votación en el extranjero fueron rechazados. En ambos casos, la decisión respondió a que los recursos fueron presentados fuera del plazo establecido.

El primer recurso solicitaba anular los votos de 119 oficinas consulares ubicadas en distintos continentes. La organización política presentó la solicitud el 22 de junio, argumentando que se habrían producido irregularidades que afectaron el desarrollo del proceso electoral. Sin embargo, la normativa establece que este tipo de reclamos debía interponerse hasta el 10 de junio, por lo que el tribunal concluyó que fue presentado de manera extemporánea.

Un segundo pedido buscó invalidar los resultados de determinados consulados en Estados Unidos, Francia y España, alegando problemas durante la jornada electoral y cuestionando la actuación de funcionarios y personeros. No obstante, el JEE también declaró improcedente esta solicitud porque fue presentada fuera del plazo legal y porque la firmante no tenía facultades para interponer este tipo de recursos ante el jurado electoral.

Transparencia niega acusaciones de fraude

La asociación civil Transparencia se pronunció y negó la existencia de indicios de un fraude sistemático en estas elecciones. Mediante un comunicado, señaló que su trabajo de observación electoral se desplegó en más de 10 ciudades del extranjero —Buenos Aires, Barcelona, Nueva York y Madrid, entre otras— y que no se registraron situaciones que comprometieran la integridad del proceso.

“Rechazamos tajantemente las acusaciones de fraude sin evidencia y cualquier anuncio de desconocer los resultados oficiales de la elección. La democracia exige que todos los actores políticos respeten las reglas del proceso electoral, las decisiones de las autoridades competentes y la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, indicó.