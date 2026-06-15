ONPE al 100% en Piura: quiénes son los senadores y diputados electos en las Elecciones 2026

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Las Elecciones Generales 2026 no solo definieron al próximo presidente y vicepresidentes de la República. Los comicios también permitieron elegir a los integrantes del renovado Congreso bicameral, conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

Con el 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya se conocen los candidatos que obtuvieron representación por la región Piura y que asumirán funciones durante el periodo legislativo 2026-2031.

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¿Quién es el senador electo en Piura?

De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE, la siguiente candidata obtuvo un escaño en el Senado en representación de Piura:

Karla Schaefer (FP) – 25.321 votos

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¿Quiénes son los diputados electos en Piura?

Los candidatos elegidos para integrar la Cámara de Diputados por la región Piura son los siguientes:

César Revilla (FP) – 23,816 votos

Eduardo Castillo (FP) – 21,130 votos

Félix Chang (RP) – 13,945 votos

Carmela Paucará (FP) – 7,896 votos

María Silupu (FP) – 5,298 votos

Miguel Huamán (PBG) – 5,191 votos

Henry Albañil (OBRAS) – 5,049 votos

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¿Cuántos congresistas representarán a Piura?

Según la distribución de escaños establecida para las Elecciones Generales 2026, la región Piura contará con 7 representantes en la Cámara de Diputados y 1 representante en el Senado.

Los legisladores electos asumirán funciones el próximo 28 de julio de 2026 junto con las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo.