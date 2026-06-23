Viral sobre "fraude electoral" no corresponde a la segunda vuelta de las EG 2026, sino a elecciones del Colegio de Abogados de Puno en 2025

Esta verificación fue elaborada por Tais Sánchez en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En la coyuntura inicial del conteo de votos de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 circuló en redes sociales un video que señalaba un fraude atribuido a Roberto Sánchez y a Juntos por el Perú. En este se observa a una persona introduciendo cédulas dentro de un ánfora y es compartido con el mensaje: “Puno, 07jun2026. Mesa q’ Ganó PJ (JP)”.

Contenido viralizado en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más alcance se encuentra en Facebook y acumula más de 14.000 visualizaciones, 180 reacciones y 59 comentarios.

Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Tras realizar una búsqueda inversa del video con la herramienta Google Lens, se determinó que el material no corresponde a las Elecciones Generales 2026. Entre los resultados obtenidos se identificó una publicación realizada por el diario La República en TikTok, difundida el 12 de diciembre de 2025, varios meses antes de la segunda jornada electoral del 7 de junio de 2026.

Búsqueda con Google Lens. Foto: Google Lens

Video original de La República. Captura: La República

Una revisión de la cobertura periodística de La República permitió establecer que las imágenes pertenecían a un incidente ocurrido en diciembre de 2025 durante las elecciones del Colegio de Abogados de Puno. Cámaras de seguridad registraron la introducción irregular de cédulas en una mesa de sufragio, hecho que generó cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y derivó en la anulación del mismo.

Nota original de La República. Captura: La República

Es importante mencionar que este mismo video ya había sido difundido de manera engañosa durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. En aquella ocasión, usuarios de redes sociales también lo presentaron erróneamente como evidencia de un presunto fraude electoral, pese a que las imágenes correspondían a otro proceso. Verificador de La República también desmintió la narrativa en ese momento.

Verificador de La República cubrió el tema el 15 de abril de 2026. Captura: Verificador de La República

Por lo tanto, aunque el material audiovisual es auténtico, no muestra un supuesto fraude en la segunda vuelta presidencial de 2026, sino un incidente registrado durante las elecciones del Colegio de Abogados de Puno en diciembre de 2025.

Conclusión

En síntesis, poco después de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, en la parte inicial del conteo de votos, usuarios de redes sociales difundieron un video que muestra a un hombre introduciendo cédulas en un ánfora y lo atribuyeron a un fraude electoral ocurrido supuestamente el 7 de junio. Sin embargo, se trata de una narrativa falsa.

Una búsqueda inversa permitió comprobar que el material no corresponde a tal fecha, sino a un incidente ocurrido en diciembre de 2025 durante las elecciones del Colegio de Abogados de Puno. Además, el mismo video ya había sido difundido de manera engañosa y posteriormente desmentido por Verificador de La República durante la primera vuelta electoral.