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Congreso aprueba ley que incorpora delitos de lesa humanidad al Código Penal

El dictamen del proyecto de ley 14337/2025-CR se aprobó con 63 votos a favor en primera votación.

Congreso aprueba ley que incorpora delitos de lesa humanidad al Código Penal
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El Pleno del Congreso aprobó con 63 votos a favor la iniciativa que modifica el Código Penal para incorporar los delitos de lesa humanidad, en los términos establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

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