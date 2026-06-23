Congreso aprueba ley que incorpora delitos de lesa humanidad al Código Penal
El dictamen del proyecto de ley 14337/2025-CR se aprobó con 63 votos a favor en primera votación.
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El Pleno del Congreso aprobó con 63 votos a favor la iniciativa que modifica el Código Penal para incorporar los delitos de lesa humanidad, en los términos establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.