Rafael Vela denuncia politización de la justicia y dice que su salida del Ministerio Público es una represalia

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El fiscal Rafael Vela, excoordinador del equipo especial Lava Jato, declaró a la periodista Juliana Oxenford en 'Arde Troya' que la suspensión y las medidas disciplinarias en su contra obedecen a un proceso de politización de la justicia y a una campaña de acoso contra fiscales y jueces independientes.

Vela explicó que ha sido objeto de acciones administrativas y penales que, según su lectura, forman parte de una estrategia más amplia para afectar la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, y dijo que los hechos que lo involucran se han usado como pretexto para apartarlo de sus funciones.

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Persecución y dilación

Rafael Vela relató que existen antecedentes de remociones y procesos contra magistrados que investigaron casos de alto perfil y sostuvo que su situación actual es coherente con un patrón: "yo soy seguramente un episodio dentro de otros varios", afirmó.

El fiscal comentó que las decisiones que lo afectan provienen de instancias de control que, a su juicio, carecen de independencia, y mencionó la presencia de investigaciones abiertas contra personajes del órgano de control, lo que, para él, demuestra falta de imparcialidad.

Defensa de la actuación técnica y respeto a la judicialidad

Vela sostuvo que el trabajo del equipo especial se sometió siempre a la verificación judicial y que muchas medidas, incluida la prisión preventiva en ocasiones, fueron revisadas y confirmadas por instancias superiores como la Corte Suprema. Sin embargo, admitió errores y señaló que los procesos largos permitieron la recomposición de fuerzas políticas y mediáticas en su contra.

El fiscal afirmó que no pretende victimizarse, sino denunciar un mecanismo de acoso que incluye denuncias administrativas, campañas mediáticas y la reducción de recursos humanos y presupuestales para el sistema de justicia.

Perspectiva y próximos pasos

Vela anunció que presentará apelaciones y que agotará las vías judiciales para sostener su defensa. Reconoció el impacto personal y profesional de las medidas en su contra, pero aseguró que mantendrá su determinación: seguirá litigando hasta agotar recursos y preservar su derecho a la defensa.

En su intervención, el fiscal pidió a la ciudadanía y a los operadores de justicia que estén atentos a la defensa de la autonomía institucional y reclamó transparencia en las decisiones de remoción y sanción para evitar que el sistema se convierta en instrumento de venganza política.