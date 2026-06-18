Juliana Oxenford sobre Juntos por el Perú: "No gritan fraude, pero lo dicen entre líneas"

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Juliana Oxenford afirmó en Arde Troya que, pese a las reclamaciones y recursos presentados, la tendencia electoral favorece a Keiko Fujimori y que las acusaciones de fraude no tienen sustento. “La ventana para las teorías, hipotesis, conspiraciones es enorme. Pero Juntos por el Perú, que se presentó desde el día uno como un partido demócrata, por más de que no estén gritando “fraude”, lo dicen entre líneas”.

La periodista expuso que la diferencia que mostraba la página oficial de la entidad electoral —alrededor de 39.115 votos— colocaba a Keiko Fujimori en una ventaja casi irreversible.

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Crítica a la narrativa del fraude

La periodista criticó que algunas personas celebren los resultados cuando les favorecen y denuncien fraude cuando pierden. Oxenford sostuvo que eso afecta la credibilidad del periodismo y debilita la defensa de la democracia.

Recordó que hubo demoras en la recepción de material electoral del extranjero por razones logísticas y rechazó la idea de que esa circunstancia equivalga a una adulteración del voto. “Es un asunto de vuelos que estén abiertos a la posibilidad de llevar como carga valijas que contienen las actas y las cédulas”.

Sobre recursos legales y su viabilidad

Juliana comentó expresamente la demanda de amparo presentada por Juntos por el Perú para anular el voto extranjero y anticipó que, en su opinión, ese recurso “no va a proceder”, porque anular el voto de peruanos que radican en otros países implicaría desconocer derechos ciudadanos sin evidencia de manipulación.

Asimismo, advirtió que el uso selectivo del fraude puede volverse una herramienta política para minar instituciones electorales cuando convenga, en lugar de fortalecer controles y transparencia. Oxenford sostuvo que se deben respetar las reglas de juego y exigir pruebas antes de desacreditar procesos electorales.