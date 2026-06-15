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Política

ONPE al 100% en Cusco: quiénes son los senadores y diputados electos en las Elecciones 2026

Con el 100% de actas contabilizadas por la ONPE, ya se conoce quiénes son los senadores y diputados que representarán a Cusco en el nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2031.

Senadores y diputados por Cusco. Foto: composición LR
Senadores y diputados por Cusco. Foto: composición LR
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Las Elecciones Generales 2026 no solo definieron al próximo presidente y vicepresidentes de la República. Los comicios también permitieron elegir a los integrantes del renovado Congreso bicameral, conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.

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Con el 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya se conocen los candidatos que obtuvieron representación por la región Cusco y que asumirán funciones durante el periodo legislativo 2026-2031.

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¿Quién es el senador electo en Cusco?

De acuerdo con los resultados oficiales de la ONPE, el siguiente candidato obtuvo un escaño en el Senado en representación de Cusco:

  • Wilfredo Verano (JPP) – 18,964 votos

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¿Quiénes son los diputados electos en Cusco?

Los candidatos elegidos para integrar la Cámara de Diputados por la región Cusco son los siguientes:

  • César Holguín (AN) – 27,527 votos
  • Analí Márquez (JPP) – 19,815 votos
  • Julián Pérez (JPP) – 15,774 votos
  • Edwin Espinoza (PBG) – 9,564 votos
  • Heber López (OBRAS) – 8,701 votos

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¿Cuántos congresistas representarán a Cusco?

Según la distribución de escaños establecida para las Elecciones Generales 2026, la región Cusco contará con 5 representantes en la Cámara de Diputados y 1 representante en el Senado.

Los legisladores electos asumirán funciones el próximo 28 de julio de 2026 junto con las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo.

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