HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Política

Del Solar señala que voto a Sánchez es por rechazo a Fujimori: "No voy a tener ningún papel en ningun gobierno"

En entrevista con Rosa María Palacios para 'Sin Guion', el exprimer ministro advirtió sobre el rol del fujimorismo en la erosión de la democracia peruana, y mencionó su responsabilidad en diversas crisis políticas y en el deterioro de la política nacional.

Salvador del Solar habló de la política nacional y la segunda vuelta entre JP y Fuerza Popular | Composición: LR.
Salvador del Solar habló de la política nacional y la segunda vuelta entre JP y Fuerza Popular | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

El exprimer ministro Salvador del Solar aclaró una vez más que su respaldo a la candidatura de Roberto Sánchez responde a su oposición al fujimorismo y a su lideresa, Keiko Fujimori. Según explicó, su posicionamiento no obedece a intereses políticos personales ni a una eventual participación en un futuro gobierno.

Únete a nuestro canal de política y economía

"No voy a tener ningún papel en ningún gobierno. No estoy buscando ninguna participación en ninguna organización política. Esto, más que un apoyo, fue una oposición al comportamiento de una fuerza política a la que me opongo por distintas razones", indicó en una entrevista con Rosa María Palacios para el programa de streaming de La República, 'Sin Guion'.

TE RECOMENDAMOS

JUNTOS POR EL PERÚ CONTRA ALFREDO TORRES Y SALVADOR DEL SOLAR EN VIVO | SIN GUION

PUEDES VER: Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

lr.pe

Del Solar señaló que considera que la democracia peruana se ha venido deteriorando con el paso de los años y de los distintos procesos electorales.

"Hace diez años también apoyé a PPK frente a la candidatura de Keiko Fujimori. Mi comportamiento ha sido consecuente. Y, por otro lado, también es una forma de decir que nuestra democracia está en juego. Mucha gente comienza a valorar menos la democracia. Esto es grave y sus consecuencias pueden no percibirse de inmediato", sostuvo.

PUEDES VER: Keiko Fujimori sobre el conteo de la ONPE: "Las actas que están viniendo del extranjero nos da mucho aliento"

lr.pe

En esa línea, el exprimer ministro identificó al fujimorismo como uno de los principales actores en este proceso de erosión democrática.

"Mi decisión de hacer pública esta posición no se centra en las artes, sino en una cuestión de país. Si gana el fujimorismo, veremos una profundización de lo que hemos estado viviendo. PPK cayó por una acción protagónica del fujimorismo. (...) Fuerza Popular tuvo una reacción confrontacional contra Martín Vizcarra. Pedro Castillo también fue acorralado y lo mismo ocurrió con Dina Boluarte, el señor Jerí y el señor Balcázar. Todo ello es consecuencia de la influencia que ha tenido Fuerza Popular en la política nacional", afirmó.

PUEDES VER: Ipsos y Transparencia aseguran que para el conteo rápido al 100% se tomaron en cuenta los votos del extranjero

lr.pe

Del Solar cuestiona el temor a la izquierda

El exprimer ministro también se refirió al temor que existe en ciertos sectores de la población frente a propuestas vinculadas a la izquierda. En su opinión, esta reacción resulta perjudicial para el debate público.

"Si fuéramos una persona y fuéramos al psicoanalista, este diría que nuevamente estamos ante la misma situación. (...) Creo que existe un profundo temor a la izquierda, tan arraigado que parece tatuado en nuestra psique. Ese temor no ha sido debidamente analizado y, además, es profundamente exagerado", indicó.

PUEDES VER: Resultados ONPE: Ate y SJL registran la mayoría de actas observadas en Lima Metropolitana

lr.pe

Para el también exministro de Cultura, es necesario revisar experiencias pasadas para comprender qué se puede esperar de una organización política de izquierda que participa dentro del sistema democrático. Asimismo, consideró que ese temor no debe servir para radicalizar el debate político.

"Toda esta discusión podríamos tenerla con muchos menos sobresaltos. Creo que quienes tenemos varios años deberíamos hablar un poco más apoyados en la experiencia que en el pavor", apuntó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Salvador del Solar recibe conmovedor mensaje de cumpleaños de su novia Ana María Orozco: “Gracias por existir”

Salvador del Solar recibe conmovedor mensaje de cumpleaños de su novia Ana María Orozco: “Gracias por existir”

LEER MÁS
Actriz Ana María Orozco emociona con amorosa dedicatoria a Salvador del Solar en su cumpleaños: "Gracias por existir"

Actriz Ana María Orozco emociona con amorosa dedicatoria a Salvador del Solar en su cumpleaños: "Gracias por existir"

LEER MÁS
Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

LEER MÁS
Ipsos y Transparencia aseguran que para el conteo rápido al 100% se tomaron en cuenta los votos del extranjero

Ipsos y Transparencia aseguran que para el conteo rápido al 100% se tomaron en cuenta los votos del extranjero

LEER MÁS
Keiko Fujimori sobre el conteo de la ONPE: "Las actas que están viniendo del extranjero nos da mucho aliento"

Keiko Fujimori sobre el conteo de la ONPE: "Las actas que están viniendo del extranjero nos da mucho aliento"

LEER MÁS
Piura: regidora involucrada en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre se entrega a la justicia

Piura: regidora involucrada en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre se entrega a la justicia

LEER MÁS
Más de 1.500 actas en España, EE.UU., Chile, Argentina, Italia y Japón serán cruciales en el balotaje

Más de 1.500 actas en España, EE.UU., Chile, Argentina, Italia y Japón serán cruciales en el balotaje

LEER MÁS
Ministerio Público da por concluida la designación del fiscal José Domingo Pérez

Ministerio Público da por concluida la designación del fiscal José Domingo Pérez

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025