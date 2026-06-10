Del Solar señala que voto a Sánchez es por rechazo a Fujimori: "No voy a tener ningún papel en ningun gobierno"
En entrevista con Rosa María Palacios para 'Sin Guion', el exprimer ministro advirtió sobre el rol del fujimorismo en la erosión de la democracia peruana, y mencionó su responsabilidad en diversas crisis políticas y en el deterioro de la política nacional.
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El exprimer ministro Salvador del Solar aclaró una vez más que su respaldo a la candidatura de Roberto Sánchez responde a su oposición al fujimorismo y a su lideresa, Keiko Fujimori. Según explicó, su posicionamiento no obedece a intereses políticos personales ni a una eventual participación en un futuro gobierno.
"No voy a tener ningún papel en ningún gobierno. No estoy buscando ninguna participación en ninguna organización política. Esto, más que un apoyo, fue una oposición al comportamiento de una fuerza política a la que me opongo por distintas razones", indicó en una entrevista con Rosa María Palacios para el programa de streaming de La República, 'Sin Guion'.
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Del Solar señaló que considera que la democracia peruana se ha venido deteriorando con el paso de los años y de los distintos procesos electorales.
"Hace diez años también apoyé a PPK frente a la candidatura de Keiko Fujimori. Mi comportamiento ha sido consecuente. Y, por otro lado, también es una forma de decir que nuestra democracia está en juego. Mucha gente comienza a valorar menos la democracia. Esto es grave y sus consecuencias pueden no percibirse de inmediato", sostuvo.
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En esa línea, el exprimer ministro identificó al fujimorismo como uno de los principales actores en este proceso de erosión democrática.
"Mi decisión de hacer pública esta posición no se centra en las artes, sino en una cuestión de país. Si gana el fujimorismo, veremos una profundización de lo que hemos estado viviendo. PPK cayó por una acción protagónica del fujimorismo. (...) Fuerza Popular tuvo una reacción confrontacional contra Martín Vizcarra. Pedro Castillo también fue acorralado y lo mismo ocurrió con Dina Boluarte, el señor Jerí y el señor Balcázar. Todo ello es consecuencia de la influencia que ha tenido Fuerza Popular en la política nacional", afirmó.
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Del Solar cuestiona el temor a la izquierda
El exprimer ministro también se refirió al temor que existe en ciertos sectores de la población frente a propuestas vinculadas a la izquierda. En su opinión, esta reacción resulta perjudicial para el debate público.
"Si fuéramos una persona y fuéramos al psicoanalista, este diría que nuevamente estamos ante la misma situación. (...) Creo que existe un profundo temor a la izquierda, tan arraigado que parece tatuado en nuestra psique. Ese temor no ha sido debidamente analizado y, además, es profundamente exagerado", indicó.
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Para el también exministro de Cultura, es necesario revisar experiencias pasadas para comprender qué se puede esperar de una organización política de izquierda que participa dentro del sistema democrático. Asimismo, consideró que ese temor no debe servir para radicalizar el debate político.
"Toda esta discusión podríamos tenerla con muchos menos sobresaltos. Creo que quienes tenemos varios años deberíamos hablar un poco más apoyados en la experiencia que en el pavor", apuntó.