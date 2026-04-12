Elecciones 2026: así reaccionaron Roberto Sánchez, López Aliaga, Fujimori, Belmont y Jorge Nieto al flash electoral

Los candidatos presidenciales reaccionaron a los resultados del flash electoral de Ipsos y Datum. Estos colocan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Roberto Sánchez Palomino, Jorge Nieto (Buen Gobierno) y Ricardo Belmont (Cívico Obras) entre los primeros puestos y aspirantes a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Nieto, quien mantuvo la calma y afirmó que conservaría la tranquilidad ante los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que —espera— lo coloquen en la segunda vuelta.

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"Los indicadores que tenemos apuntan a ello. Hay que esperar con paciencia. Confío en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realice correctamente el conteo de votos. Ya es nuestro trabajo, como políticos, hacer que ese conteo se traduzca en políticas públicas y que cumplamos las promesas que hemos hecho”, comentó.

Por su parte, Sánchez Palomino aseguró que toma con calma los resultados y esperará el conteo de los votos. Además, mencionó que los personeros del partido están desplegados en distintas mesas de votación para supervisar el escrutinio, como en Andahuaylas y Arequipa. "Estamos confiados en el conteo de los votos. Hemos tenido una aspiración que nuestro pueblo ha respaldado, que va más allá de la disputa electoral", dijo.

En esa misma línea, Sánchez indicó que espera que los partidos que apuntaron a la libertad del sentenciado expresidente Pedro Castillo puedan pasar la valla electoral. "Convocamos a las fuerzas del pueblo para ser de verdad una república, con esperanza, sin odio, democratizando", mencionó.

En tanto, desde el balcón de la Plaza San Martín, Belmont mencionó que se siente seguro de continuar en la contienda electoral y que pasará a segunda vuelta. “Quiero decirles que vamos a ir a la segunda vuelta. Estamos hablando de décimas; antes se hablaba de un punto o dos. Ante la vergüenza del mundo entero, que tengamos la Plaza San Martín cerrada, desde este balcón le hablo al país y al mundo y digo que las elecciones aún no han terminado”, sostuvo.

“Lo importante no es la presidencia, sino el pueblo peruano, que hoy ha sido traicionado. La preocupación está en la segunda vuelta: podría ir Sánchez o López Aliaga, y sería una tomadura de pelo al país”, agregó.

En paralelo, López Aliaga apeló a la narrativa del fraude electoral debido a la demora de la instalación de las mesas de votación y la apertura de los locales. Consideró que las fallas son un "gran daño" y que la intención de voto en Lima se divide entre su partido y Fuerza Popular. "El padrón total de votantes es de 8 millones, aproximadamente. Entonces, cada punto son 80 mil votos. El habernos quitado, más o menos, 100 mil, es 1.25%, que nos han 'mochado' al no permitir que la gente vote, lo cual es absurdo, más que absurdo, ilegal".

Por otro lado, Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) afirmó que existe una candidata para la segunda vuelta en alusión a la lideresa Keiko Fujimori; sin embargo, prefirió no referirse a los demás aspirantes al sillón presidencial. "Son resultados a boca de urna. Hay que esperar los resultados para definir quién es el segundo. No voy a hacer un análisis de resultados porque podría generar confusión. Nosotros queremos aprovechar este espacio para agradecer el respaldo que hemos tenido. No era lo que esperábamos, pero nosotros somos un partido joven", comentó.

Desde el bando fujimorista, la lideresa no se pronunció tras los resultados, pero sí lo hizo su candidato a la segunda vicepresidencia, Miguel Torres. Durante una entrevista con RPP resaltó que esperarán con "cautela" los resultados del conteo rápido de la ONPE, pero expresó su preocupación por las mesas que no fueron instaladas.

"Saludamos la decisión de recuperar la intención popular y es momento de exigir que no se den respuestas, sino que también se asuman responsabilidades. Los resultados que hemos visto en las distintas empresas encuestadoras son muy ajustados. Si bien nos da una ventaja importante a Fuerza Popular, vamos a esperar al conteo rápido para hacer un pronunciamiento oficial", expresó.