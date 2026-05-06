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Política

Bernardo Pachas cuestiona auditoría de la JNE y otras propuestas por el Congreso: “Estamos en el cierre de la elección”

El jefe interino de la ONPE aseguró que una nueva auditoría no sería recomendable porque se tendría que establecer una serie de requisitos para su realización.

Pachas cuestionó la iniciativa de la institución liderada por Roberto Burneo durante su intervención en Comisión de Constitución | Composición: LR.
Pachas cuestionó la iniciativa de la institución liderada por Roberto Burneo durante su intervención en Comisión de Constitución | Composición: LR.
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Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), acudió ante la Comisión de Constitución y Reglamento para responder por las observaciones registradas durante las elecciones del 12 de abril de 2026. Durante la sesión, congresistas interrogaron al titular del organismo electoral y propusieron la realización de una nueva auditoría al proceso. Esto se suma a la auditoría anunciada por el JNE. Pachas respondió cuestionando esta iniciativa.

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"Habría que preguntarnos lo siguiente: ¿cuándo se realizaría?, ¿quién la financiaría?, ¿qué empresa la ejecutaría? En estos momentos estamos en el cierre de la elección. Se tienen que proclamar los resultados de la fórmula presidencial, definir a quienes competirán en la segunda vuelta y cerrar el proceso para el Congreso —Senado, Cámara de Diputados— y el Parlamento Andino", señaló.

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El jefe interino de la ONPE aseguró que la primera vuelta ya fue auditada: "Hemos contratado a una empresa de auditoría, en un proceso en el que participaron 19 firmas nacionales y 11 extranjeras. Se otorgó la buena pro a la auditora M&T Corporation del Perú. (…) El periodo de la auditoría fue de 168 días y se trabajó con estándares internacionales".

En otro momento de la sesión, Pachas indicó que la siguiente fase del proceso electoral también será auditada: "No vamos a repetir lo sucedido esta vez. Hemos contratado la auditoría para la segunda vuelta y estamos planteando mecanismos de mejora", afirmó.

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Jurado Nacional de Elecciones propuso nueva auditoría

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) planteó realizar una nueva auditoría "informática integral" a la primera vuelta del proceso electoral. De acuerdo con el organismo, esta se llevaría a cabo con el acompañamiento del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en Materia Electoral, instancia conformada por especialistas externos e independientes.

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En conversación con Canal N, el especialista en temas electorales Jorge Jáuregui cuestionó la medida adoptada por el JNE y consideró que duplicaría una labor ya realizada.

"Es un poco contradictorio que el Jurado plantee hacer una auditoría cuando se supone que ya realizó una fiscalización técnica, que es su competencia constitucional. (…) Quienes hemos estado involucrados en la administración electoral sabemos que, durante la jornada electoral e incluso en etapas previas, como la puesta a cero del sistema de cómputo de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones ya participa", sostuvo.

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