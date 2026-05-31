Segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez: ONPE traslada más de 380 mesas a nuevos locales de votación

Los mesa de sufragio fueron movidas debido a las huelgas y manifestaciones en el país. Foto: Difusión

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El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, informó que 386 mesas de sufragio fueron reubicadas en otros centros de votación de Lima y Ucayali con miras a la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, en la que competirán Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Pachas precisó que la medida responde principalmente a las huelgas y tomas de locales registradas en algunas zonas del país, lo que impide utilizar determinados centros de votación previstos para la jornada electoral.

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Entre los locales reubicados figuran la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, en Lima, así como la casa de estudio de Ucayali.

"El objetivo es mover (las mesas) lo menos posible con la finalidad de que el elector vaya siempre a su local de votación y no se confunda. Pero, lamentablemente, (los locales de votación) siguen en problemas internos y esas mesas han sido reasignadas a otros locales", declaró ante los medios de comunicación.

ONPE confirmó cambio de 136 mesas de votación en 7 distritos de Lima

Días antes, la ONPE confirmó la reubicación de 136 mesas de sufragio en 7 distritos de Lima Metropolitana, entre ellos Jesús María, Lince y Miraflores. La medida se adoptó debido a que, durante la primera vuelta, algunos procesos de votación se realizaron en espacios abiertos, como parques. Por ello, para la segunda vuelta, las mesas serán trasladadas a instituciones educativas cercanas a los puntos originalmente asignados.

Entre los demás distritos afectados figuran San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar. En estas jurisdicciones se modificaron ocho locales de votación debido a que los propietarios de los inmuebles no renovaron la autorización para el uso de los espacios durante la jornada electoral del próximo 7 de junio.

La reubicación de mesas y locales de votación responde a una recomendación de las Fuerzas Armadas con el propósito de reforzar las medidas de seguridad y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, la ONPE precisó que las mesas de sufragio no serán eliminadas, sino trasladadas a otros locales dentro del mismo distrito, a fin de mantener la cercanía con los electores y evitar mayores inconvenientes para los votantes.

ONPE continúa con la entrega del material electoral

En tanto, el jefe interino detalló que este domingo 31 de mayo se inició la penúltima ruta de distribución del material electoral en las regiones del Perú. El lunes 1 de junio, se realizará la entrega en 10 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la ONPE.

"Hoy hemos salido con la penúltima ruta y hemos llegado a la noche; en el caso de la ruta de Tingo María, a Yurimaguas a entregar. Y ahora hemos salido en 10 rutas que representan 22 ODPE y mañana salimos con las últimas seis rutas que representan 10 ODPE de la segunda etapa de las regiones, para irnos finalmente a la última etapa, valga la redundancia, que es Lima y Callao", expresó.