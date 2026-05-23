Keiko Fujimori promete reformar la ATU tras reunión con transportistas en SJL: "Hay otra extorsión, la del Estado"
La lideresa de Fuerza Popular cuestionó las multas aplicadas al sector transporte y anunció que derogará la ley de puntos si llega al Gobierno.
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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunió con transportistas de la empresa La 50 en San Juan de Lurigancho y prometió reformar la ATU. Durante su pronunciamiento, afirmó que los conductores enfrentan no solo a las mafias y extorsionadores, sino también a “otra extorsión”, en referencia al Estado y a las sanciones que reciben en medio de la crisis del transporte público.
Fujimori aseguró que, de llegar al Ejecutivo, impulsará la derogatoria de la ley de puntos porque, según dijo, esta norma castiga a los choferes en lugar de capacitarlos. “Esta ley genera la muerte civil de los conductores”, sostuvo ante los trabajadores del sector. Además, ofreció cambios en el sistema de fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano.
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La excongresista también abordó el problema de la inseguridad ciudadana y señaló que el combate contra las mafias requiere acceso a información financiera y coordinación con las empresas de telecomunicaciones. “Vamos a enfrentar a estas lacras sociales. Yo me compro el pleito de recuperar el orden del país”, declaró durante la actividad en SJL.
En otro momento, la lideresa fujimorista respondió a los cuestionamientos sobre la responsabilidad de su agrupación política en la crisis de seguridad. “Yo no he sido gobierno todavía. En estos últimos 25 años ha gobernado el antifujimorismo”, afirmó. Asimismo, saludó el acuerdo para grabar el escrutinio electoral y consideró que incluso “hubiese sido ideal” transmitirlo en vivo.