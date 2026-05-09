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Política

Delia Espinoza tras inhabitación del Congreso: "No se dan cuenta que se van a ir tarde o temprano’”

La exfiscal Delia Espinoza critica al Congreso y advierte sobre la inestabilidad del poder. Asegura que los actuales parlamentarios no comprenden que su mandato llegará a su fin.

Mayoría del Congreso votó a favor de la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Mayoría del Congreso votó a favor de la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.
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La exfiscal de la Nación y ahora decana del Colegio de Abogados, Delia Espinoza, criticó al Congreso de la República y aseguró que los actuales parlamentarios "todavía no se dan cuenta de que se van a ir tarde o temprano". Espinoza lamentó la nueva inhabilitación en su contra por diez años debido a que presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas que votaron a favor de la ley que facultaba a cobrar doble sueldo a los legisladores que anteriormente fueron parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

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"El poder es efímero y los señores parece que todavía no se dan cuenta, no entran en razón, de que se van a ir tarde o temprano. El poder es así: cíclico; si las cosas no se hacen bien, tarde o temprano la historia los va a alcanzar", dijo para RPP.

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Espinoza cuestionó el comportamiento del Parlamento y sostuvo que muchas de sus acciones han significado una afectación al Estado de derecho. En esa línea, advirtió que las decisiones tomadas por la actual mayoría congresal podrían tener consecuencias futuras y remarcó que quienes hoy ejercen poder político eventualmente deberán responder por sus actos. Además, insistió en que existe un clima de impunidad que favorece determinados intereses dentro de la política.

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La también decana del Colegio de Abogados de Lima sostuvo que continuará pronunciándose frente a lo que considera abusos desde el poder político. "No me voy a callar", enfatizó, al señalar que el país atraviesa un momento delicado en materia institucional y que la ciudadanía observa con creciente desconfianza el desempeño del Parlamento.

Delia Espinoza cuestiona decisiones del Congreso

Durante la entrevista, Espinoza señaló que el Congreso ha venido actuando con "interpretaciones antojadizas" de la Constitución y las leyes, especialmente en procesos relacionados con sanciones políticas e inhabilitaciones. A su juicio, estas decisiones responden más a cálculos políticos que a criterios estrictamente jurídicos.

Asimismo, aseguró que muchas de las acciones impulsadas desde el Legislativo buscan garantizar espacios de protección e impunidad para determinados sectores. "No convengo a muchos porque necesitan impunidad", manifestó la exfiscal al referirse a las críticas y procesos en su contra.

"Han violentado el Estado de derecho", afirma exfiscal

Espinoza también sostuvo que varias decisiones aprobadas por el Parlamento representan una vulneración del Estado de derecho y de principios democráticos básicos. Según dijo, la institucionalidad se debilita cuando se utilizan mecanismos constitucionales como herramientas de confrontación política.

En ese sentido, remarcó que los actuales congresistas eventualmente dejarán sus cargos y deberán enfrentar el juicio ciudadano e histórico por sus actuaciones. "Todo tendrá repercusiones tarde o temprano", expresó.

¿Por qué fue inhabilitada Delia Espinoza?

El Pleno del Congreso aprobó inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de acusarla por haber presentado una denuncia constitucional contra 11 parlamentarios que respaldaron la norma que permitía a legisladores con pasado en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cobrar doble remuneración.

La sanción fue respaldada por 70 votos a favor, mientras que 18 congresistas se opusieron y dos se abstuvieron. La medida revierte lo ocurrido el pasado 12 de marzo, cuando el Congreso no alcanzó los 66 votos requeridos para aprobar la inhabilitación contra Espinoza.

Tras esa primera votación, el congresista Jorge Montoya presentó una reconsideración de la votación, lo que permitió que el caso volviera a debatirse en el Pleno y finalmente se concretara la sanción contra la extitular del Ministerio Público.

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